Дети имеют право вывозить валюту из страны — Finance.ua

Дети имеют право вывозить валюту из страны

Вчера 10:03 — Личные финансы

Дети имеют право вывозить валюту из страны

Вывозить валюту без декларирования имеют право все, в том числе несовершеннолетние.

НБУ в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом», пообещал помочь гражданам найти понимание с украинскими таможенниками, контролирующими вывоз валюты из страны.

«Когда уезжает женщина и у нее трое несовершеннолетних детей, то она может вывезти не более 10 тыс., несмотря на то, что в семье четыре человека. Потому что таковы у нас ограничения», — рассказала председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

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Вопрос вывоза валюты актуален, поскольку не все украинцы во время войны уверены в стабильности работы банков, чтобы все валютные сбережения держать на карте.

«Когда люди планируют ехать дальше — в Америку, Канаду, они пишут официальные запросы нам, как им лучше поступить, если у них все в кэше. Им рекомендуют положить на карты и там пользоваться», — пожаловалась Елена Коробкова.

НБУ объяснил, что уже сейчас на границе такая многодетная мама может вывезти без декларирования 40 тыс. евро. «10 тыс. евро без декларирования „на каждого человека“, а лицо не обязательно должно быть совершеннолетним. Если выезжает мать с тремя детьми, они могут без декларирования вывезти 40 тыс. евро», — сказал директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин. Он добавил, что можно взять справку в банке о снятии валюты или конвертации.

НАБУ обратится в НБУ за разъяснением для беженцев. «Мы тогда официально к вам обратимся по поводу разъяснения, что если за границу выезжает четверо — взрослый и три ребенка, то на таможне много вопросов, что (валюта. — Ред.) этот лимит — только на взрослого совершеннолетнего человека. Они так трактуют эту норму», — сказала Елена Коробкова.

Алексей Лупин официально объяснил действующие нормы: «Когда проводится процедура декларирования, несовершеннолетнее лицо не может декларировать. Тогда взрослый, сопровождающий детей, за всех декларирует, заполняет этот бланк. Ребята не могут заполнить. Но для провоза у нас нет ограничения на возраст. Каждый, даже младенец, может вывезти 10 тыс. евро».

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