В НАПК объяснили, когда нужно подавать декларации — Finance.ua
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В НАПК объяснили, когда нужно подавать декларации

Сегодня 18:27Личные финансы
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В НАПК объяснили, когда нужно подавать декларацииВ НАПК объяснили, когда нужно подавать декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявляет, что ежегодные декларации, которые подаются до 1 апреля не нужно подавать, но необходимо подать в течение 3 месяцев после завершения войны.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«НАПК напоминает: подавать декларации, сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии и сообщения об открытии валютного счета в банке-нерезиденте во время войны не нужно. Кампания декларирования 2022 года откладывается до победы над рашистскими оккупантами. То есть, ежегодную декларацию за 2021 год вы можете подать в течение трех месяцев после окончания войны», — заявили в НАПК.
Также смещаются сроки предоставления уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии чиновника и открытии валютного счета в банке-нерезиденте.
Теперь их также нужно будет подать в течение 3 месяцев после окончания войны.
Если у публичного служащего из-за последствий войны не будет физической возможности подать документы вовремя, то он освобождается от уголовной и административной ответственности из-за непредставления или несвоевременного представления.
Такие декларанты должны подать документы в течение одного месяца со дня окончания последствий, которые делали невозможным их представление.
НАПК понимает, что сейчас не время для поисков документов для декларирования, а время для победы над российскими оккупантами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
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