В НАПК объяснили, когда нужно подавать декларации — Finance.ua

В НАПК объяснили, когда нужно подавать декларации

Сегодня 18:27 — Личные финансы

В НАПК объяснили, когда нужно подавать декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявляет, что ежегодные декларации, которые подаются до 1 апреля не нужно подавать, но необходимо подать в течение 3 месяцев после завершения войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«НАПК напоминает: подавать декларации, сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии и сообщения об открытии валютного счета в банке-нерезиденте во время войны не нужно. Кампания декларирования 2022 года откладывается до победы над рашистскими оккупантами. То есть, ежегодную декларацию за 2021 год вы можете подать в течение трех месяцев после окончания войны», — заявили в НАПК.

Также смещаются сроки предоставления уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии чиновника и открытии валютного счета в банке-нерезиденте.

Теперь их также нужно будет подать в течение 3 месяцев после окончания войны.

Если у публичного служащего из-за последствий войны не будет физической возможности подать документы вовремя, то он освобождается от уголовной и административной ответственности из-за непредставления или несвоевременного представления.

Такие декларанты должны подать документы в течение одного месяца со дня окончания последствий, которые делали невозможным их представление.

НАПК понимает, что сейчас не время для поисков документов для декларирования, а время для победы над российскими оккупантами.

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