Детенизация торговли: в Украине с начала года увеличился объем белых операций — Finance.ua
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Детенизация торговли: в Украине с начала года увеличился объем белых операций

Казна и Политика
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Детенизация торговли: в Украине с начала года увеличился объем белых операций
Детенизация торговли: в Украине с начала года увеличился объем белых операций, Фото: freepik
В мае 2024 года объем операций, учтенных через РРОЮ, вырос до 359,8 млрд грн в месяц, ежедневно это 11,6 млрд грн.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
По его информации, количество чеков выросло до 815 млн шт. (или 26,3 млн в день).
Детенизация торговли: в Украине с начала года увеличился объем белых операций
«Также стабильно ежемесячно растет и количество зарегистрированных РРО/ПРРО, их количество в мае 2024 года возросло до 898 тыс.», — рассказал Гетманцев.
Он отмечает, таким образом, с начала года месячный объем белых операций вырос на 16%, что прямо свидетельствует о детенизации экономики.
Напомним, ранее Гетманцев сообщал, что в апреле в среднем за день покупателям товаров и услуг было предоставлено на 4 млн расчетных документов больше, чем в январе, что свидетельствует о постепенной детенизации торговли.
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По материалам:
Finance.ua
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