Детенизация табачного рынка может добавить госбюджету 15-17 млрд грн — Гетманцев Сегодня 09:34 — Казна и Политика

Детенизация табачного рынка может добавить госбюджету 15-17 млрд грн — Гетманцев

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев усматривает значительный потенциал дополнительных поступлений в госбюджет Украины в случае существенного усиления борьбы с теневым рынком подакцизных товаров, особенно табачных изделий.

Об этом он сказал в интервью Радио NV.

«Из всех подакцизных отраслей наибольший потенциал мы видим в детенизации табачной отрасли. Это примерно 15-17 млрд грн», — заявил Гетманцев.

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По его словам, также есть большой потенциал на рынке топлива.

«Что касается водки, то здесь потенциал детенизации меньше, поскольку общий объем акциза от алкогольной продукции примерно в десять раз ниже табачной. Хотя и в отношении алкогольной продукции, безусловно, есть определенный резерв детенизации», — отметил Гетманцев.

Глава комитета отметил, что тенизация и уклонение от налогообложения на табачном рынке происходит не на уровне его лидеров, а на уровне меньших компаний и нелегальных производителей.

Он напомнил, что табачная отрасль состоит, прежде всего, из четырех крупных международных производителей, которые не подозреваются в уклонении от налогообложения, потому что если это будет происходить, риски от такого уклонения для них будут несравнимы с выгодами.

«И мы видим, собственно, по их налоговому поведению, что оно заслуживает доверия. Это лидеры рынка, это белые компании, это компании, уплачивающие налоги в полном объеме», — констатировал Гетманцев.

В то же время, по его словам, подозрения вызывают отдельные более мелкие украинские табачные компании.

«Есть некоторые легальные производители, которые вызывают сомнения в соблюдении ими правил налогообложения. В частности, есть табачная фабрика в западной Украине, где недавно Бюро экономической безопасности (БЭБ) провело обыски и обнаружило подакцизный товар без акцизных марок на 80 млн грн», — отметил председатель Комитета.

Он добавил, что на рынке также есть некоторые небольшие легальные производства, которые существенно не влияют на него, но есть еще значительная часть рынка — нелегальные производители, даже не имеющие лицензии. «Например, недавно Одесская таможня задержала и конфисковала линию по производству сигарет, которую пытались нелегально завезти в Украину под видом линии по производству мыла», — привел пример Гетманцев.

Глава профильного парламентского комитета отметил недопустимость уклонения от налогообложения во время войны.

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