Детенизация табачного рынка может добавить госбюджету 15-17 млрд грн — Гетманцев — Finance.ua
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Детенизация табачного рынка может добавить госбюджету 15-17 млрд грн — Гетманцев

Казна и Политика
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Детенизация табачного рынка может добавить госбюджету 15-17 млрд грн — Гетманцев
Детенизация табачного рынка может добавить госбюджету 15-17 млрд грн — Гетманцев
Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев усматривает значительный потенциал дополнительных поступлений в госбюджет Украины в случае существенного усиления борьбы с теневым рынком подакцизных товаров, особенно табачных изделий.
Об этом он сказал в интервью Радио NV.
«Из всех подакцизных отраслей наибольший потенциал мы видим в детенизации табачной отрасли. Это примерно 15-17 млрд грн», — заявил Гетманцев.
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По его словам, также есть большой потенциал на рынке топлива.
«Что касается водки, то здесь потенциал детенизации меньше, поскольку общий объем акциза от алкогольной продукции примерно в десять раз ниже табачной. Хотя и в отношении алкогольной продукции, безусловно, есть определенный резерв детенизации», — отметил Гетманцев.
Глава комитета отметил, что тенизация и уклонение от налогообложения на табачном рынке происходит не на уровне его лидеров, а на уровне меньших компаний и нелегальных производителей.
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Он напомнил, что табачная отрасль состоит, прежде всего, из четырех крупных международных производителей, которые не подозреваются в уклонении от налогообложения, потому что если это будет происходить, риски от такого уклонения для них будут несравнимы с выгодами.
«И мы видим, собственно, по их налоговому поведению, что оно заслуживает доверия. Это лидеры рынка, это белые компании, это компании, уплачивающие налоги в полном объеме», — констатировал Гетманцев.
В то же время, по его словам, подозрения вызывают отдельные более мелкие украинские табачные компании.
«Есть некоторые легальные производители, которые вызывают сомнения в соблюдении ими правил налогообложения. В частности, есть табачная фабрика в западной Украине, где недавно Бюро экономической безопасности (БЭБ) провело обыски и обнаружило подакцизный товар без акцизных марок на 80 млн грн», — отметил председатель Комитета.
Он добавил, что на рынке также есть некоторые небольшие легальные производства, которые существенно не влияют на него, но есть еще значительная часть рынка — нелегальные производители, даже не имеющие лицензии. «Например, недавно Одесская таможня задержала и конфисковала линию по производству сигарет, которую пытались нелегально завезти в Украину под видом линии по производству мыла», — привел пример Гетманцев.
Глава профильного парламентского комитета отметил недопустимость уклонения от налогообложения во время войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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