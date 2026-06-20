0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Десятки вакансий на одного работника: в МОН назвали самые дефицитные специальности

17
В МОН назвали самые дефицитные специальности на рынке труда
В МОН назвали самые дефицитные специальности на рынке труда
В Украине самая большая нехватка операторов станков с числовым программным управлением, станочников и электромонтеров. Работодатели готовы предлагать таким специалистам все более высокие зарплаты, а количество вакансий значительно превышает число претендентов.
Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью «РБК-Украина».

Какие специальности наиболее востребованы

По словам Завгороднего, спрос на технические профессии остается высоким, тогда как количество желающих учиться по этим направлениям недостаточное.
«Есть направления, на которые мы советовали бы обратить внимание, спрос на них недостаточный. В них мы много инвестируем. Там условия обучения становятся все лучше, привлекательнее. Это будущие операторы станков с числовым программным управлением или станочники широкого профиля и электромонтеры и все, что связано с электрической инженерией. Эти направления чрезвычайно важны для украинской промышленности», — сказал Завгородний.
Он отмечает, что именно по этим специальностям дефицит на рынке труда сейчас самый большой, и там зарплаты растут быстрее всех других специальностей профессионального образования. На отдельные вакансии приходятся десятки предложений работы на одного кандидата.
Также Загородний добавляет, что большинство учебных заведений, которые готовят станочников, уже оснащены современным оборудованием.

Как компании поощряют специалистов

После окончания учебы выпускники часто получают предложения работы не только в своем регионе. Предприятия, прежде всего, из оборонно-промышленного комплекса, готовы оплачивать молодым специалистам жилье, питание и переезд к месту работы.
«Представители компаний ездят по всем нашим заведениям по всей Украине, предлагают переехать в те города, где их производство, и полностью обеспечивают молодых специалистов не только работой, но и всеми бытовыми условиями, так что не надо на это тратить даже свою зарплату», — сказал Завгородний.
Ранее Finance.ua писал, что после завершения войны наиболее активно в Украине будут развиваться ІТ, энергетика, машиностроение и другие технологические направления.
По материалам:
Finance.ua
Работа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems