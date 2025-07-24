Десятка самых надежных подержанных немецких кроссоверов — Finance.ua

Десятка самых надежных подержанных немецких кроссоверов Сегодня 05:28 — Технологии&Авто

Десятка самых надежных подержанных немецких кроссоверов

Хотя немецкие SUV не всегда считаются эталоном надежности (как, скажем, японские авто), все же и среди них есть модели, почти не создающие проблем своим владельцам.

Портал TopSpeed назвал десять самых надежных подержанных немецких кроссоверов, которые следует рассматривать на вторичном рынке.

Первое место занял Mini Cooper Countryman 2021 года — он получил 84 из 100 баллов по версии JD Power. Авто отметили за экономичность, хорошую шумоизоляцию и баланс цены и качества. Слабое место — компактный салон и не слишком высокий спрос на «вторичке».

На втором месте — BMW X2 2020 года с такой же оценкой в 84 балла. Его преимущества — качественная сборка, надежность и стиль. Но управляемость оставляет желать лучшего, и интерес на вторичном рынке не слишком высокий.

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Третью позицию занял Mercedes-Benz GLA 2020 с 82 баллами. Его хвалят за качество и дизайн, но жалуются на систему старт-стоп и неидеальную управляемость.

ТОП-10 самых надежных немецких кроссоверов на вторичном рынке:

Mini Cooper Countryman (2021) BMW X2 (2020) Mercedes-Benz GLA (2020) BMW X5 (2020) Porsche Macan (2021) BMW X3 (2020) Porsche Cayenne (2019) BMW X1 (2020) Volkswagen Tiguan (2020) Audi Q3 (2020)

Ampercar По материалам:

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