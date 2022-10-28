Дешевле нового iPhone: какие авто в Украине можно купить по цене до 1000 долларов — Finance.ua

Дешевле нового iPhone: какие авто в Украине можно купить по цене до 1000 долларов Сегодня 20:07 — Личные финансы

Дешевле нового iPhone: какие авто в Украине можно купить по цене до 1000 долларов

По желанию, в Украине до сих пор на вторичном рынке можно найти автомобили, произведенные во времена СССР, которые стоят довольно дешево — до тысячи долларов.

Об этом свидетельствует аналитика Института исследований авторынка.

ТОП-20 самых дешевых авто в Украине

Самым доступным автомобилем в Украине оказался «Запорожец» — ЗАЗ 968, со средней ценой $332. При этом возраст этих моделей украинского автопрома более 35 лет. Второе, третье и четвертое место заняли «Москвичи»: 2140 (средний возраст 38,8 лет, $398), 412 (37,6 лет, $400) и 2125 (средний возраст 35,8 лет, $453) соответственно.

Пятое место занял самый массовый легковой автомобиль советского периода — «копейка» ВАЗ 2101 (средний возраст 42,3 года, средняя цена $550). Этот же автомобиль с кузовом универсал — ВАЗ 2102, занявший шестое место в рейтинге, оказался в среднем на $50 дороже. Средний возраст такой машины составил более 41 года.

На седьмой позиции среди самых доступных по средней цене легковушке на украинском авторынке разместился еще один «Москвич» — грузопассажирский ИЖ 2715 ($620, 32,1 года).

Восьмое место заняла «классическая» модель «Лады» — ВАЗ 2103 (средней стоимостью $650). При этом «тройка» оказалась самым старым автомобилем в перечне: 43 года в среднем.

Когда-то «люксовый» «Москвич» 2141 занял девятое место ($636, 30,7 года), а на десятом разместился Renault 9. Самая дешевая «иномарка» в этом перечне стоит в среднем $700, а возраст таких машин более 32 лет.

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Еще один автомобиль, изготовленный не на территории бывшего СССР, занял 11 место: Fiat Uno ($712, 33,5 года). Конкурирует он с еще одной «классической» моделью ВАЗ, занявшей 12 место — «пятеркой» 2105 ($734, 33,4 года).

Следующая тройка так называемых иномарок — это Fiat Regata ($750, 35 лет), Volvo 340 ($750, 35,7 года) и Peugeot 309 ($782, 33,3 года), занявшие места с 13 по 15 соответственно.

Следом за ними в рейтинге на 16-18 местах разместились ВАЗ 2106 ($800, 34,5 года), ГАЗ 24 Волга ($800, 38,7 года) и ЗАЗ Таврия ($800, 22,7 года). Последняя оказалась самым молодым автомобилем в двадцатке самых дешевых в Украине.

Французский Renault 11 стоимостью $800 и средним 32 года занял 19 место в топ-20, а замыкает рейтинг Opel Ascona, с ценником $850 и возрастом 35,5 года.

Итоги

В первой половине топ-20 самых дешевых автомобилей на украинском авторынке только одна так называемая «иномарка», то есть машина, изготовленная не на территории бывшего Советского Союза. Во второй десятке таких уже больше: 6 из 10.

Средний возраст 19 из 20 самых дешевых моделей из списка составляет более 30 лет. Самым доступным оказался условно украинский Запорожец ЗАЗ-968, а самой молодой — Таврия, со средним возрастом всего 22,7 года.

Модели, попавшие в этот список, эксперты называют «наследством» советского союза, а также длительного периода действия запретов на импорт (следует читать как умышленное лишение украинцев права выбора автомобилей). К этому стоит добавить экономические факторы, а именно сравнительно невысокую покупательную способность населения и отсутствие кредитной поддержки, и наконец получаем довольно значительную часть автопарка, действительно морально устаревшего, который давно стоило бы заменить на более современные, более безопасные, экономные и экологичные автомобили.

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