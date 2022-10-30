Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к эксплуатации в холодное время года — Finance.ua

Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к эксплуатации в холодное время года Сегодня 23:15 — Технологии&Авто

В Укравтодоре напомнили, что с приближением зимы следует позаботиться о заблаговременной подготовке транспортного средства к эксплуатации в холодное время года.

Прежде всего осмотрите зимний комплект шин и будьте готовы их «надеть», когда среднесуточная температура воздуха будет достигать +7 градусов Цельсия.

Шипованные шины лучше подойдут для передвижения за пределами города, потому что гарантируют отличное сцепление даже со льдом, а нешипованные — лучше на мокром асфальтовом покрытии.

Помните, что изношенные шины, в которых глубина протектора меньше 4 мм, автоматически приравниваются к летним.

В зимний период водителям рекомендуется иметь в автомобиле специальный комплект: очистные средства стекла, лопату, трос. Следует приобрести размораживатель замков и силиконовую смазку для уплотнителей, а также комплект проводов для запуска двигателя. Отправляясь в дальнюю дорогу, будет не лишним положить в багажное отделение цепи против скольжения, канистру, тёплую одежду и обувь.

«Позаботьтесь об эксплуатации своего транспортного средства уже сейчас, ведь от этого будет зависеть ваша безопасность на дороге», — подытожили в Укравтодоре.

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