Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к эксплуатации в холодное время года — Finance.ua
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Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к эксплуатации в холодное время года

Технологии&Авто
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В Укравтодоре напомнили, что с приближением зимы следует позаботиться о заблаговременной подготовке транспортного средства к эксплуатации в холодное время года.
Прежде всего осмотрите зимний комплект шин и будьте готовы их «надеть», когда среднесуточная температура воздуха будет достигать +7 градусов Цельсия.
Шипованные шины лучше подойдут для передвижения за пределами города, потому что гарантируют отличное сцепление даже со льдом, а нешипованные — лучше на мокром асфальтовом покрытии.
Помните, что изношенные шины, в которых глубина протектора меньше 4 мм, автоматически приравниваются к летним.
В зимний период водителям рекомендуется иметь в автомобиле специальный комплект: очистные средства стекла, лопату, трос. Следует приобрести размораживатель замков и силиконовую смазку для уплотнителей, а также комплект проводов для запуска двигателя. Отправляясь в дальнюю дорогу, будет не лишним положить в багажное отделение цепи против скольжения, канистру, тёплую одежду и обувь.
«Позаботьтесь об эксплуатации своего транспортного средства уже сейчас, ведь от этого будет зависеть ваша безопасность на дороге», — подытожили в Укравтодоре.
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По материалам:
mmr.ua
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