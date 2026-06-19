Дешевле, чем Duster: Nissan выпустил доступный кроссовер (фото) 19.06.2026, 02:54 — Технологии&Авто

Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power

Доступный кроссовер Nissan Kicks получил экономичную гибридную модификацию e-Power. Ее можно выбрать в новом внедорожном исполнении Rock Creek.

Линейку Nissan Kicks второго поколения расширили в Японии. Цена гибрида e-Power стартует с 2 999 700 иен ($18 700), то есть он доступнее Duster. Подробности новинки раскрыли на сайте японского автопроизводителя.

Оснащение и характеристики

Новый Nissan Kicks e-Power в базовом исполнении оснащен 143-сильным электромотором и 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 л. с., выполняющим роль генератора.

Средний расход горючего составляет 3,9 л на 100 км. В полноприводной модификации e-4ORCE прилагается еще один 68-сильный электромотор на задней оси.

Внедорожный кроссовер Nissan Kicks Rock Creek можно отличить по выраженному пластиковому обвесу, защите днища и красному декору. Кроме того, он получил специальные колесные диски и шины с высшим профилем, а его салон украшен водоустойчивыми материалами с контрастной красной прострочкой.

Новый Nissan Kicks Rock Creek будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом. Он выйдет на рынок до конца года и будет стоить примерно 4−4,3 млн иен ($25 000 — 26 800).

Фокус По материалам:

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