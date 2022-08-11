Держатели еврооблигаций Украины согласовали отсрочку выплат по ним на 2 года — Finance.ua

Держатели еврооблигаций Украины согласовали отсрочку выплат по ним на 2 года Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Держатели еврооблигаций Украины согласовали отсрочку выплат по ним на 2 года

Украина получила необходимые согласия от собственников евробондов по реструктуризации долга — отсрочке выплат и срокам погашения по ним на два года.

Об этом идет речь в сообщении Минфина на Ирландской фондовой бирже.

«В целом Украина получила и приняла согласие примерно на 75% от совокупной основной суммы находящихся в обращении ценных бумаг», — говорится в документе.

Минфин добавил, что было выполнено условие наличия согласия от собственников не менее 50% каждого из 13 выпусков еврооблигаций.

Кредиторы двух государственных компаний, Укравтодор и Укрэнерго, также согласились на отсрочку выплат по долгу сроком на два года до конца 2022 года.

«Укравтодор объявляет, что получила необходимые согласия от правомочных держателей ценных бумаг относительно письменной резолюции об одобрении предложенных изменений, как описано в меморандуме о предоставлении согласия от 28 июля 2022 года», — говорится в заявлении компании. Заявление аналогичного содержания было распространено и в Укрэнерго.

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Для Укрэнерго речь идет о «зеленых бондах» на сумму 825 млн долларов под 6,875% и сроком обращения до 2026 года. Что касается Укравтодора, то речь идет о выпуске на сумму 700 млн долларов под 6,25% с оборотом до 2028 года. Оба долга гарантированы государством, так что в случае несостоятельности эмитентов обслуживать эти долги обязательства перешли бы на государство Украину.

Справка Finance.ua:

В конце июля стало известно, что Украина предлагает владельцам еврооблигаций «Укравтодора» и «Укрэнерго» отсрочить выплату долгов по ним минимум на 2 года.

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Економічна Правда По материалам:

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