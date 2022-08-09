Держатели ВВП-варрантов Украины одобрили предложение об отсрочке — Finance.ua

Держатели ВВП-варрантов Украины одобрили предложение об отсрочке Сегодня 18:32 — Казна и Политика

Держатели ВВП-варрантов Украины одобрили предложение об отсрочке

Держатели ВВП-варрантов Украины одобрили ее предложение об отсрочке выплат и пересмотре условий по ним.

Об этом со ссылкой на биржевое сообщение пишет «Интерфакс-Украина»

Держатели примерно 93% условной стоимости ВВП-варрантов Украины, которые находятся в обращении, были представлены на собрании по одобрению предложений Украины об отсрочке выплат и пересмотре условий по ним и примерно 91% таких владельцев проголосовали за.

«Соответственно... необходимый кворум был достигнут, и Украина получила необходимые согласия в пользу чрезвычайного решения», — говорится в сообщении.

Эти результаты предварительны. Окончательные результаты будут объявлены Украиной после собрания 10 августа 2022 года, на котором будет рассмотрено также предложение об отсрочке выплат по еврооблигациям страны и госкомпаниям под госгарантии.

Крайний срок голосования по ним в 17:00 по нью-йоркскому времени во вторник, 9 августа. Необходима поддержка более 2/3 держателей еврооблигаций всех выпусков и более 50% каждого выпуска.

Как сообщалось, Украина 20 июля предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности. По истечении этого срока проценты могут быть выплачены сразу или капитализированы.

Относительно ВВП-варрантов предложено добровольно отложить на 14 месяцев выплаты по ним, приходящиеся на 2023 год, ограничить возможную сумму выплат в 2025 году 0,5% ВВП за 2023 год, продлить срок обращения этих инструментов на год и одновременно дать право Украине полностью или частично. выкупить его в 2024-2027 годах.

С учетом продления срок обращения ВВП-варрантов на год последним отчетным годом становится 2039 год, а конечной датой — дата выплаты, приходящаяся на 2041 год.

По данным Минфина, в целом на рынке обращаются 13 выпусков еврооблигаций Украины общей номинальной стоимостью $17,26 млрд и 2,25 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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