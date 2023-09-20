Деревня на Сардинии приглашает иностранцев пожить три месяца бесплатно: условия — Finance.ua

Деревня на Сардинии приглашает иностранцев пожить три месяца бесплатно: условия Сегодня 18:35 — Мир

Деревня на Сардинии приглашает иностранцев пожить три месяца бесплатно: условия

В живописную деревню на итальянском острове Сардиния приглашают пожить иностранцев, которые работают удаленно. Комфортное жилье им будет предоставлено бесплатно на 3 месяца.

Так в деревне Оллолай пытаются увеличить население и стимулировать местную экономику, сообщает schengenvisainfo.com

В Сардинии действует программа привлечения цифровых кочевников для увеличения населения. За последние 100 лет количество людей в деревне Оллолай сократилось с 2250 до 1300 человек. Ранее на Сардинии привлекали новых жителей продажей домов за 1 евро. Тогда иностранцы приобрели и восстановили десятки домов.

Программа «Work from Ollolai» пытается превратить территорию в привлекательное место для иностранцев, для этого инвестировано более 20 000 евро. В следующие два года деревня будет принимать удаленных работников на срок до 3 месяцев, а участники могут подать онлайн заявку до конца декабря.

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Работники, желающие там пожить, окажутся в домах, где раньше жили фермеры и пастухи. Теперь там оборудованы офисы с высокоскоростным интернетом. Муниципалитет оплачивает аренду, коммунальные услуги, счета и налоги на услуги для кочевников, но не транспорт.

И это не бесплатный отдых: работники должны иметь опыт цифрового кочевника и оставить конкретную работу в конце своего пребывания — эссе, статью или документальный фильм.

Приглашают дистанционных работников из всех сфер: технологии, финансы, СМИ, недвижимость и архитектура, а также художники, музыканты, писатели, ученые и академики.

Чтобы получить визу цифрового кочевника в Италии, нужно отвечать определенным требованиям: быть гражданином страны, не входящей в ЕС, работать на работодателя, зарегистрированного за пределами Италии. Также нужно работать, используя телекоммуникационные технологии.

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