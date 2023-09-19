Депутаты ВР предлагают компенсировать сделанные за свой счет ремонты поврежденного рф жилья — Finance.ua
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Депутаты ВР предлагают компенсировать сделанные за свой счет ремонты поврежденного рф жилья

Недвижимость
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Депутаты ВР предлагают компенсировать сделанные за свой счет ремонты поврежденного рф жилья
Депутаты ВР предлагают компенсировать сделанные за свой счет ремонты поврежденного рф жилья
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10 063 об изменениях в Закон № 2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии. В частности, в документе говорится о денежной компенсации за ремонт поврежденного жилья, который граждане сделали за свой счет.
Об этом сообщила глава Комитета ВР, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Мы постоянно совершенствуем „єВідновлення“. В частности, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение компенсаций за ремонты, сделанные за свой счет. Но начать выплачивать такие компенсации мы можем только после внесения соответствующих изменений в закон № 2923-IX», — отметила Шуляк.
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По ее словам, запрос от граждан на расширение форм компенсации таким образом был давно, ведь среди пострадавших очень много людей, которые не ждали компенсации и делали ремонт жилья самостоятельно — чтобы в нем можно было хоть как-то жить, или чтобы оно не разрушилось еще больше. Но они также претендуют и имеют право на компенсацию. А прислушаться к громадам и гражданам во всем, что касается восстановления и реконструкции, власти должны в первую очередь, подчеркнула глава комитета.
«Решать, что еще необходимо изменить в программе, чтобы она заработала еще более эффективно, нужно только с участием громад. С этой целью мы будем проводить публичные консультации, в которых громады смогут озвучить реальные потребности в восстановлении. Первая состоится уже 20 сентября. Наша цель — прислушиваться ко всем», — отметила глава партии «Слуга народа».

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на середину сентября в рамках первого этапа государственной программы «єВідновлення» украинцам было выплачено более 1 млрд гривен;
  • речь идет о компенсациях на ремонт квартир и домов, сумма восстановления которых не превышает 200 тыс. грн;
  • в общей сложности, средства на ремонт поврежденных обстрелами домов и квартир получили уже 12 146 заявителей, в целом их количество составляет более 41 тыс. человек.

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества

По материалам:
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