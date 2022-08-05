Депутаты предлагают освободить от налога на недвижимость собственников уничтоженного или поврежденного имущества — Finance.ua

Депутаты предлагают освободить от налога на недвижимость собственников уничтоженного или поврежденного имущества
Народные депутаты от «Слуги народа» предлагают освободить собственников имущества, уничтоженного или поврежденного в результате войны. Соответствующий законопроект № 7632 уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Об этом сообщает инициатор законопроекта, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
Почему это важно? По ее словам, в Налоговом кодексе предлагается закрепить норму о неначислении и неуплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, начиная с месяца, когда произошло разрушение объекта. Это должно подтверждаться актом осмотра объекта, составленным органом государственной власти (например, ГСЧС Украины или его территориальным органом) или органом местного самоуправления.
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«В соответствии с действующими нормами Налогового кодекса, налог на недвижимое имущество рассчитывается на основании данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество или на основании документов, подтверждающих право собственности на такой объект. Однако в условиях войны не учитывается то, что объект полностью или частично стал непригодным для использования с даты уничтожения или повреждения. А подготовка документов для внесения изменений в сведения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество или в документы, подтверждающим право собственности на такой объект, для целей пересмотра налоговых обязательств затягивается на длительный срок», — пояснила Шуляк.
Она также добавила, что начисление и уплата налога для уничтоженного или поврежденного имущества будет прекращаться независимо от включения соответствующей территории в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, и временно оккупированных территорий. Ведь разрушению в результате ракетных обстрелов подвергаются объекты по всей территории Украины.
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