Депутаты предлагают освободить от налога на недвижимость собственников уничтоженного или поврежденного имущества — Finance.ua

Депутаты предлагают освободить от налога на недвижимость собственников уничтоженного или поврежденного имущества Сегодня 09:14 — Личные финансы

Депутаты предлагают освободить от налога на недвижимость собственников уничтоженного или поврежденного имущества

Народные депутаты от «Слуги народа» предлагают освободить собственников имущества, уничтоженного или поврежденного в результате войны. Соответствующий законопроект № 7632 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом сообщает инициатор законопроекта, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Почему это важно? По ее словам, в Налоговом кодексе предлагается закрепить норму о неначислении и неуплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, начиная с месяца, когда произошло разрушение объекта. Это должно подтверждаться актом осмотра объекта, составленным органом государственной власти (например, ГСЧС Украины или его территориальным органом) или органом местного самоуправления.

Читайте также Шуляк объяснила, когда люди смогут не платить по кредитам за разрушенное жилье или авто

«В соответствии с действующими нормами Налогового кодекса, налог на недвижимое имущество рассчитывается на основании данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество или на основании документов, подтверждающих право собственности на такой объект. Однако в условиях войны не учитывается то, что объект полностью или частично стал непригодным для использования с даты уничтожения или повреждения. А подготовка документов для внесения изменений в сведения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество или в документы, подтверждающим право собственности на такой объект, для целей пересмотра налоговых обязательств затягивается на длительный срок», — пояснила Шуляк.

Она также добавила, что начисление и уплата налога для уничтоженного или поврежденного имущества будет прекращаться независимо от включения соответствующей территории в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, и временно оккупированных территорий. Ведь разрушению в результате ракетных обстрелов подвергаются объекты по всей территории Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.