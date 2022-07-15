Шуляк объяснила, когда люди смогут не платить по кредитам за разрушенное жилье или авто — Finance.ua
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Шуляк объяснила, когда люди смогут не платить по кредитам за разрушенное жилье или авто

Личные финансы
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Шуляк объяснила, когда люди смогут не платить по кредитам за разрушенное жилье или авто
Шуляк объяснила, когда люди смогут не платить по кредитам за разрушенное жилье или авто
В Украине могут разрешить не платить по кредиту на имущество или транспортное средство, которые были уничтожены или получили повреждения в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины. В парламенте планируют принять соответствующий законопроект № 7441-1 уже к концу лета.
Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в Facebook.
«Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину множество людей потеряли квартиры, дома, авто, которые брали в кредит. По сути, на сегодняшний день их имущества нет или оно серьезно повреждено, а кредит нужно дальше выплачивать. Поэтому мы предложили выход из этой ситуации — государство будет помогать заемщикам. И этот документ позволит не платить ни проценты, ни тело кредита на жилье или транспортное средство, которое было разрушено в результате войны. Надеемся, к концу лета закон вступит в силу», — добавила она.
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По словам Шуляк, существует два варианта действий: «заморозка» и «прощение» кредита. Все будет зависеть от местонахождения имущества и возможности официально зафиксировать повреждения.
В частности, «заморозка» выплат по кредитам может касаться случаев, когда имущество оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий, повреждено или уничтожено в результате военных действий, при наличии документов могут получить у кредитора приостановление платежей по кредиту.
«Заморозка» (тело кредита, проценты, комиссии) кредита будет продолжаться, пока государство компенсирует ущерб за уничтоженное российской агрессией имущество.
Что касается «прощения», то здесь следующие условия:
  • площадь уничтоженного имущества, под которое был взят кредит, не превышает 140 кв. м (для квартиры), 250 кв. м (для жилого дома). И оно является единственным местом проживания семьи заемщика. Также речь идет об уничтоженном единственном автомобиле с рабочим объемом двигателя не более 2500 см;
  • по состоянию на 23 февраля 2022 года отсутствует просроченная задолженность;
  • если такая квартира, дом или автомобиль в кредит — единственные у заемщика.
Соответствующее заявление можно будет подавать в период военного положения и еще 3 месяца после дня его прекращения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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