Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество — Finance.ua

Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
Верховная Рада приняла за основу закон № 7441-1 о приостановлении выплат и списании кредитов заемщикам, которые лишились кредитного жилья или машины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Замораживание или аннулирование кредитной задолженности будет распространяться на квартиры, дома и автомобили в залоге по кредиту, если они:
- находятся на временно оккупированных территориях, на территориях громад, где ведутся активные боевые действия, или громад, находящихся в окружении (блокировке), что подтверждается решением Кабмина;
- повреждены в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных военной агрессией россии, но которые подлежат восстановлению;
- уничтожены в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных российской агрессией, то есть не подлежащие восстановлению.
Действие закона хотят распространить не только на имущество, находящееся в залоге по банковскому кредиту, но и на недвижимость, приобретенную заемщиком у застройщика на правах рассрочки или с отсрочкой платежа.
Утратили недвижимость или автомобиль, взятые в кредит. Что делать?
Поделиться новостью