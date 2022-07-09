Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество — Finance.ua

Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество

Верховная Рада приняла за основу закон № 7441-1 о приостановлении выплат и списании кредитов заемщикам, которые лишились кредитного жилья или машины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Замораживание или аннулирование кредитной задолженности будет распространяться на квартиры, дома и автомобили в залоге по кредиту, если они:

находятся на временно оккупированных территориях, на территориях громад, где ведутся активные боевые действия, или громад, находящихся в окружении (блокировке), что подтверждается решением Кабмина;

повреждены в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных военной агрессией россии, но которые подлежат восстановлению;

уничтожены в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных российской агрессией, то есть не подлежащие восстановлению.

Действие закона хотят распространить не только на имущество, находящееся в залоге по банковскому кредиту, но и на недвижимость, приобретенную заемщиком у застройщика на правах рассрочки или с отсрочкой платежа.

Економічна Правда По материалам:

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