Депутаты поддержали закон о перераспределении военного НДФЛ — Finance.ua

Депутаты поддержали закон о перераспределении военного НДФЛ Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Депутаты поддержали закон о перераспределении военного НДФЛ, Фото: АрміяInform

Народные депутаты поддержали закон о перераспределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по зарплатам военных из местных бюджетов в государственный бюджет.

Об этом сообщает hromadske.

За соответствующий законопроект № 10 037 на повторном втором чтении проголосовали 253 депутата.

Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря 2023 года военное НДФЛ направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: 13 млрд грн Госспецсвязи на дроны и столько же — Минобороны на закупку артиллерийских систем.

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Кроме того, по этому законопроекту доходы Дорожного фонда в 2024 году направляются в общий фонд государственного бюджета и направляются на нужды обороны.

С 1 января и до 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, военное НДФЛ распределяется в следующих пропорциях:

45% - Госспецсвязи на дроны (прогноз 43+ млрд грн)

45% - Минстратегпрому для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн)

10% — распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально уплаченному НДФЛ (около 10 млрд).

При этом «обычное НДФЛ» остается в громадах в объеме 64%. При этом не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, поставке тепловой энергии, а также централизованной поставке холодной воды и водоотводу.

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Депутат Роксолана Пидласа отметила , что в 2024 году все громады «дотягиваются до уровня доходов 2021» года дотациями; села и поселки получат возможность осуществлять внутренние и внешние заимствования по согласованию с Минфином (сейчас только городские громады могут осуществлять).

Кроме того, остатки на счетах органов местного самоуправления можно использовать только на приоритетные расходы: социальные, поддержку обороны, лечение и реабилитацию лиц, пострадавших от российской агрессии и т. д.

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