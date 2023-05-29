Депутаты поддержали страхование инвестиций от военных рисков — Finance.ua

Депутаты поддержали страхование инвестиций от военных рисков Сегодня 19:05 — Казна и Политика

Депутаты поддержали страхование инвестиций от военных рисков

Верховная Рада приняла за основу законопроект о страховании инвестиций от военных рисков через Экспортно-кредитное агентство.

За соответствующий законопроект № 9015 проголосовали 252 парламентария, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме

Согласно пояснительной записке, законопроект о внесении изменений в закон «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности» по страхованию инвестиций в Украине от военных рисков разработан с целью создания условий для масштабирования инвестиций в Украине в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

Документ предлагает внести изменения в действующий Закон «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности», в частности устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством, в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

В случае принятия документов и утверждения необходимых нормативных актов Кабмином и Нацбанком, украинский инвестор сможет обратиться непосредственно в ЭКА, в один из банков или страховую компанию, которые сотрудничают с ЭКА, и оформить соответствующее страхование.

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Покрывать риски ЭКА сможет, используя собственный уставный капитал, который сегодня составляет около 2 млрд грн.

Ожидается, что принятие закона обеспечит поддержку экономической деятельности в Украине, усиление промышленного сектора, создание новых рабочих мест и наполнение налогами бюджетов всех уровней.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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