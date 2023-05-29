Рада поддержала законопроект об отмене &quot;упрощенки 2%&quot; в первом чтении — Finance.ua
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Рада поддержала законопроект об отмене "упрощенки 2%" в первом чтении

Казна и Политика
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Рада поддержала законопроект об отмене &quot;упрощенки 2%&quot; в первом чтении
Рада поддержала законопроект об отмене "упрощенки 2%" в первом чтении
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс, в частности отменяет упрощенную систему налогообложения для ФЛП — ставку единого налога 2%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Принятие законопроекта будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты в 2023 году на сумму около 10 млрд гривен», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
Проектом закона с 1 июля предлагается:
  • отменить возможность для ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% суммы дохода;
  • отмена возможности для ФЛП плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;
  • возобновить проведение документальных проверок. Документ предусматривает, что такие проверки во время действия военного положения проводятся при наличии безопасного доступа к территориям, помещениям и документам, связанной с начислением и уплатой налогов и сборов;
  • возобновить применение штрафных санкций (за нарушение налогового законодательства; правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ; порядка использования РРО/ПРРО);
  • возобновить течение сроков, определенных налоговым законодательством.
В то же время, законопроект не предусматривает повышение налогов и не вводит новые ставки налогов.
«Нормы направлены прежде всего на возвращение налогового законодательства в довоенное состояние. В частности, с 1 июля 2023 года ограничивается действие отдельных норм Кодекса, введенных на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины», — подчеркнул Марченко.
Принятие законопроекта — это один из структурных маяков в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в 2023 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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