Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев Сегодня 03:24

Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14176 о внесении изменений в отдельные законодательные акты о содействии безбарьерному передвижению лиц с временным нарушением здоровья.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Социальная защита людей с инвалидностью

Документ предлагает дополнить Закон Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» новой статьей 30−1.

Она будет определять, что право на бесплатную парковку на специально оборудованных или отведенных местах имеют не только водители с инвалидностью или водители, перевозящие людей с инвалидностью.

Читайте также Ветераны во Львове получат 100 бесплатных часов парковки ежемесячно

Это право также получат лица с временным нарушением здоровья, если в соответствии с медицинским заключением их передвижение затруднено и им требуются дополнительные меры для обеспечения безбарьерности. Такие лица должны иметь при себе медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Также планируется внести изменения в Закон Украины «О дорожном движении» в статью 52−2. Закон дополнят нормой о том, что льготы, освобождающие от оплаты парковки, распространяются на транспортные средства, которыми управляют лица с временным нарушением здоровья, указанные в статье 30−1 Закона о социальной защите лиц с инвалидностью.

Проблемы с доступностью инфраструктуры

Авторы документа объясняют, что существует юридический пробел, создающий дискриминационную ситуацию. Лица с временным ограничением в передвижении не могут пользоваться правом на адаптированную и бесплатную парковку, а также на удобный доступ к социальным объектам, больницам и учебным заведениям.

Читайте также В Украине готовят обновление парковочной системы

Ежегодно значительное количество граждан получает травмы или заболевания, ограничивающие способность самостоятельно передвигаться. Во время лечения или реабилитации многие из них пользуются вспомогательными средствами, такими как костыли, ортезы или инвалидные коляски.

Лица с временным ограничением мобильности не имеют возможности пользоваться правами и гарантиями доступности, которые предусмотрены для лиц с инвалидностью. Это создает неравные условия в доступе к транспортной, медицинской и социальной инфраструктуре.

В условиях ограниченного количества паркомест в крупных городах решение бытовых вопросов для таких лиц становится сложной задачей.

Задача законопроекта

Цель проекта:

расширение круга лиц, имеющих право на адаптивную и бесплатную парковку транспортных средств на специально оборудованных местах;

урегулирование порядка подтверждения статуса лиц, принадлежащих к соответствующей категории, с помощью медицинского заключения о временной нетрудоспособности, в котором указано наличие усложнения передвижения такого лица;



обеспечение справедливого и равного доступа граждан к транспортной, медицинской и социальной инфраструктуре;



практическая интеграция принципа безбарьерности в повседневную жизнь, сферу государственного управления и местного самоуправления.



В тексте также отмечается, что вопрос касается не только логистического удобства, но и реализации принципа справедливости и безбарьерности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.