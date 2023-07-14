Депутаты изменили процедуру банкротства во время военного положения — Finance.ua

Депутаты изменили процедуру банкротства во время военного положения Сегодня 17:01 — Личные финансы

Депутаты изменили процедуру банкротства во время военного положения

Верховная Рада ввела отдельную процедуру банкротства во время военного положения.

Соответствующий законопроект № 7442 во втором чтении и в целом Рада приняла 13 июля, сообщил первый заместитель руководителя парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

упрощение доступа к процедурам банкротства хозяйствующих субъектов, ставших неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Как отмечается в пояснительной записке , целью законопроекта являетсяхозяйствующих субъектов, ставших неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

Что нового

Согласно документу:

на период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его отмены собрание и комитет кредиторов могут проводиться дистанционно,

хозяйственный суд сможет продлевать сроки проведения заседаний;

останавливается начисление процентов по обязательствам должника перед кредиторами, которые реструктуризированы согласно плану санации или плана реструктуризации долгов;

дело о банкротстве (неплатежеспособности), когда неплатежеспособность обусловлена ​​боевыми действиями, может быть открыто по заявлению должника без выплаты авансового вознаграждения арбитражному управляющему на депозитный счет суда.

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Закон также разрешает арбитражным управляющим осуществлять свои полномочия по делу о банкротстве (неплатежеспособности) без дополнительного обращения в хозяйственный суд. Это снизит сроки рассмотрения дел и расходов, связанных с их рассмотрением.

Кроме того, предусмотрено обеспечение требований кредиторов благодаря аресту имущества не только должника, но и имущества лиц, несущих с должником субсидиарную или солидарную ответственность.

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