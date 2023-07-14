Депутаты изменили процедуру банкротства во время военного положения — Finance.ua

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Депутаты изменили процедуру банкротства во время военного положения

Личные финансы
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Депутаты изменили процедуру банкротства во время военного положения
Депутаты изменили процедуру банкротства во время военного положения
Верховная Рада ввела отдельную процедуру банкротства во время военного положения.
Соответствующий законопроект № 7442 во втором чтении и в целом Рада приняла 13 июля, сообщил первый заместитель руководителя парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является упрощение доступа к процедурам банкротства хозяйствующих субъектов, ставших неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

Что нового

Согласно документу:
  • на период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его отмены собрание и комитет кредиторов могут проводиться дистанционно,
  • хозяйственный суд сможет продлевать сроки проведения заседаний;
  • останавливается начисление процентов по обязательствам должника перед кредиторами, которые реструктуризированы согласно плану санации или плана реструктуризации долгов;
  • дело о банкротстве (неплатежеспособности), когда неплатежеспособность обусловлена ​​боевыми действиями, может быть открыто по заявлению должника без выплаты авансового вознаграждения арбитражному управляющему на депозитный счет суда.
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Закон также разрешает арбитражным управляющим осуществлять свои полномочия по делу о банкротстве (неплатежеспособности) без дополнительного обращения в хозяйственный суд. Это снизит сроки рассмотрения дел и расходов, связанных с их рассмотрением.
Кроме того, предусмотрено обеспечение требований кредиторов благодаря аресту имущества не только должника, но и имущества лиц, несущих с должником субсидиарную или солидарную ответственность.
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По материалам:
Finance.ua
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