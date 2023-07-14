Депутаты изменили процедуру банкротства во время военного положения — Finance.ua

Депутаты изменили процедуру банкротства во время военного положения
Верховная Рада ввела отдельную процедуру банкротства во время военного положения.
Соответствующий законопроект № 7442 во втором чтении и в целом Рада приняла 13 июля, сообщил первый заместитель руководителя парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является упрощение доступа к процедурам банкротства хозяйствующих субъектов, ставших неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.
Что нового
Согласно документу:
- на период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его отмены собрание и комитет кредиторов могут проводиться дистанционно,
- хозяйственный суд сможет продлевать сроки проведения заседаний;
- останавливается начисление процентов по обязательствам должника перед кредиторами, которые реструктуризированы согласно плану санации или плана реструктуризации долгов;
- дело о банкротстве (неплатежеспособности), когда неплатежеспособность обусловлена боевыми действиями, может быть открыто по заявлению должника без выплаты авансового вознаграждения арбитражному управляющему на депозитный счет суда.
Закон также разрешает арбитражным управляющим осуществлять свои полномочия по делу о банкротстве (неплатежеспособности) без дополнительного обращения в хозяйственный суд. Это снизит сроки рассмотрения дел и расходов, связанных с их рассмотрением.
Кроме того, предусмотрено обеспечение требований кредиторов благодаря аресту имущества не только должника, но и имущества лиц, несущих с должником субсидиарную или солидарную ответственность.
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