Депутаты хотят ввести выплаты для раненных и пленных военнослужащих — Железняк Сегодня 16:34 — Казна и Политика

Депутаты хотят ввести выплаты для раненных и пленных военнослужащих — Железняк

В комитете ВР по налоговой и таможенной политике подготовили к рассмотрению обновленный текст законопроекта № 9342 о выплатах военнослужащим. Среди новаций — выплаты пленным и раненным на лечении.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя комитета Ярослав Железняк.

«По доплатам военнослужащим ничего не изменилось. Остается норма, что военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30−100 тыс. грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных Кабинетом министров. По факту это закрепляет тот механизм, который работает и сейчас», — отметил нардеп.

В текст законопроекта добавили норму о выплатах пленным/пропавшим без вести и раненным на лечении.

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«Для временно находящихся на лечении раненных военнослужащих и пленных/пропавших без вести дополнительно выплачивают 100 тыс. грн ежемесячно. И тоже на условиях КМУ», — добавил Железняк.

Для раненных, признанных непригодными к военной службе и зачисленных в распоряжение соответствующих командиров, предусмотрены два месяца выплат по последней занимаемой должности, а с третьего месяца до окончания распоряжения — дополнительная выплата 12 тыс. грн. Это вдвое больше, чем было в первом чтении.

В то же время, между первой и новой версиями проекта закона исчезли упоминания о доплатах полицейским, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты. Предварительно планировалось установить выплаты от 10 до 100 тыс. грн.

«Последнее изменение — размер дополнительной доплаты для инструкторов. В первом чтении минимальный предел составил 10 тыс. грн, в первой версии ко второму чтению — 20 тыс. грн. Но в финальной версии остановились на минимальном размере 15 тыс. грн. Максимальный так и остался 30 тыс. Но опять же на условиях и порядке установленных КМУ. То есть как сейчас», — уточнил депутат.

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Остальные нормы почти не изменились. В частности, срочникам предлагают дополнительные ежемесячные выплаты в 6 тыс. грн, курсантам — 2350 грн.

В законопроекте также остались нормы, не связанные с финансированием:

не допускать к участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, не прошедших курс базовой военной подготовки;

минимальный срок прохождения базовой военной подготовки — не менее одного месяца;

для военных предусмотрен ежегодный отпуск продолжительностью 30 дней и еще 10 дней по семейным обстоятельствам, а для курсантов — до 10 дней зимнего отпуска и до 20 дней летнего.

Железняк подчеркнул, что комитет ВР этот текст еще не рассматривал, поэтому финальная редакция еще может измениться.

Голосование в зале в целом будет уже в июне на ближайшем пленарном заседании.

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