В Украине будут штрафовать работодателей за нарушение военного учета: что им грозит — Finance.ua

В Украине будут штрафовать работодателей за нарушение военного учета: что им грозит Сегодня 09:31 — Казна и Политика

В Украине будут штрафовать работодателей за нарушение военного учета: что им грозит

Сейчас даже при приеме на работу следует соблюдать правила учета военнообязанных. Если их игнорировать, то работодатели могут получить немалые штрафы. Аналогичная ситуация при поступлении на учебу.

Это предусмотрено правилами ведения военного учета.

Получается, что в обязательном порядке вы должны предоставить один из военно-учетных документов:

для призывников — свидетельство о приписке (приписное свидетельство);

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов — военный билет.

Также обратите внимание, что в Украине в начале этого года добавилась возможность предъявить документы в электронном виде. Вы можете использовать приложение «Дія».

Если на предприятии будет обнаружено, что работодатель нарушил требования, то его оштрафуют. Во время действия военного положения эта сумма будет составлять от 5100 грн до 8500 грн.

Справка Finance.ua:

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