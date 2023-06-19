Как военнослужащим получить льготы по кредитам — Finance.ua

Как военнослужащим получить льготы по кредитам Сегодня 08:05 — Личные финансы

Как военнослужащим получить льготы по кредитам

На время военного положения, введенного в Украине с 24 февраля 2022 года, некоторые категории военнослужащих могут воспользоваться льготами по своим кредитным обязательствам. Но, как объясняют юристы, такие льготы имеют разные сроки продолжительности.

О каких именно льготах идет речь

Как разъясняет Минюст, речь идет об:

освобождении от уплаты процентов за пользование кредитом;

освобождение от уплаты штрафов/пени за несвоевременную уплату платежей по кредиту перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами.

То есть военнослужащие освобождаются от уплаты штрафных санкций, процентов за пользование не только банковским кредитом, но и тех кредитов, которые были оформлены в небанковских финансовых учреждениях. Это могут быть микрофинансовые организации, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании.

Однако важно помнить: от уплаты самого тела кредита, то есть основного кредитного обязательства, и комиссий по нему режим особого периода не освобождает.

В то же время закон позволяет банку или кредитной организации приостановить выплату тела кредита в порядке реструктуризации — следует обратиться к кредитору. Однако это право кредитора, закон не обязывает его так поступать.

Как получить льготу

Если вы попали в затруднительное материальное положение, можно обратиться в банк или другую кредитную организацию, которой вы задолжали, с заявлением о реструктуризации долга.

К такому заявлению следует приложить документы, подтверждающие прохождение военной службы, а также затруднительное материальное положение заявителя, например справку о доходах, размере заработной платы и т. п. Банк может пойти навстречу.

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Чтобы получить предусмотренную законом льготу, необходимо обратиться с письменным заявлением в то учреждение, где у вас есть кредит.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

военный билет, в котором осуществляются служебные отметки в соответствующих разделах, или справку о призыве военнообязанного на военную службу, выданную военным комиссариатом или воинской частью;

для резервистов таким документом является выписка из приказа или справка о зачислении в списки воинской части, которые выдаются воинской частью.

Указанные документы могут выдаваться семьям военнообязанных и резервистов для предъявления их по месту требования.

То есть получить их могут и ваши родственники. Они также могут обратиться к кредитору с соответствующим заявлением от вашего имени, однако для этого уже необходима доверенность, заверенная в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кстати, заверять документы может командир (начальник) части, соединения, учреждения/заведения или начальник медицинской части, старший или дежурный врач.

Документы, заверенные этими должностными лицами, будут приравниваться к заверенным нотариусом.

Детальнее об этом и что делать, если банк или другое кредитное учреждение отказывается предоставить льготу — читайте в нашей статье по ссылке ниже.

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