Как военнослужащим получить льготы по кредитам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как военнослужащим получить льготы по кредитам

Личные финансы
3
Как военнослужащим получить льготы по кредитам
Как военнослужащим получить льготы по кредитам
На время военного положения, введенного в Украине с 24 февраля 2022 года, некоторые категории военнослужащих могут воспользоваться льготами по своим кредитным обязательствам. Но, как объясняют юристы, такие льготы имеют разные сроки продолжительности.

О каких именно льготах идет речь

Как разъясняет Минюст, речь идет об:
  • освобождении от уплаты процентов за пользование кредитом;
  • освобождение от уплаты штрафов/пени за несвоевременную уплату платежей по кредиту перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами.
То есть военнослужащие освобождаются от уплаты штрафных санкций, процентов за пользование не только банковским кредитом, но и тех кредитов, которые были оформлены в небанковских финансовых учреждениях. Это могут быть микрофинансовые организации, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании.

Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua

Однако важно помнить: от уплаты самого тела кредита, то есть основного кредитного обязательства, и комиссий по нему режим особого периода не освобождает.
В то же время закон позволяет банку или кредитной организации приостановить выплату тела кредита в порядке реструктуризации — следует обратиться к кредитору. Однако это право кредитора, закон не обязывает его так поступать.

Как получить льготу

Если вы попали в затруднительное материальное положение, можно обратиться в банк или другую кредитную организацию, которой вы задолжали, с заявлением о реструктуризации долга.
К такому заявлению следует приложить документы, подтверждающие прохождение военной службы, а также затруднительное материальное положение заявителя, например справку о доходах, размере заработной платы и т. п. Банк может пойти навстречу.
Читайте также
Чтобы получить предусмотренную законом льготу, необходимо обратиться с письменным заявлением в то учреждение, где у вас есть кредит.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
  • военный билет, в котором осуществляются служебные отметки в соответствующих разделах, или справку о призыве военнообязанного на военную службу, выданную военным комиссариатом или воинской частью;
  • для резервистов таким документом является выписка из приказа или справка о зачислении в списки воинской части, которые выдаются воинской частью.
Указанные документы могут выдаваться семьям военнообязанных и резервистов для предъявления их по месту требования.
То есть получить их могут и ваши родственники. Они также могут обратиться к кредитору с соответствующим заявлением от вашего имени, однако для этого уже необходима доверенность, заверенная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Кстати, заверять документы может командир (начальник) части, соединения, учреждения/заведения или начальник медицинской части, старший или дежурный врач.
Документы, заверенные этими должностными лицами, будут приравниваться к заверенным нотариусом.
Детальнее об этом и что делать, если банк или другое кредитное учреждение отказывается предоставить льготу — читайте в нашей статье по ссылке ниже.

Льготы для военнослужащих по кредитным обязательствам

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.