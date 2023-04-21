Когда начисление платы за обслуживание кредита военнослужащего незаконно — Finance.ua

Когда начисление платы за обслуживание кредита военнослужащего незаконно Сегодня 20:03 — Кредит&Депозит

«Бесплатная правовая помощь» приводит пример обслуживания кредита военнослужащих. Военнослужащий оформил кредит в банке на 5 лет, а затем банк стал начислять комиссию за обслуживание кредита.

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Он знал, что во время действия особого периода военнослужащим не начисляются штрафные санкции, пеня, проценты за пользование кредитом. Однако банк стал начислять комиссию за обслуживание кредита, ссылаясь на условия кредитного договора. Он решил, что банк нарушил его права. Поэтому за их защитой обратился в систему БПП («Бесплатная правовая помощь»).

Адвокат, который сотрудничает с системой БПП, изучила материалы дела и доказала в суде, что такие условия кредитного договора противоречат требованиям закона и не подлежат взысканию. Законные права защитника Украины были восстановлены.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины будет предлагать ограничить ставки по потребительским кредитам на законодательном уровне, чтобы не допускать непомерных расходов на обслуживание займов. Об этом сообщает первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Как отметила Рожкова, война изменила поведение населения, ухудшила потребительские настроения, что снизило спрос на потребительские кредиты. Его возобновление сдерживается из-за изменения потребительских настроений, ухудшения материального положения и миграции.

Банки Украины в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 млн грн. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов. О выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали 4 банка, преимущественно кредитовавшие в рамках государственных программ поддержки кредитования исключительно на вторичном рынке недвижимости.



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