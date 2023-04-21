Когда начисление платы за обслуживание кредита военнослужащего незаконно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда начисление платы за обслуживание кредита военнослужащего незаконно

Кредит&Депозит
0
«Бесплатная правовая помощь» приводит пример обслуживания кредита военнослужащих. Военнослужащий оформил кредит в банке на 5 лет, а затем банк стал начислять комиссию за обслуживание кредита.
Читайте также
Он знал, что во время действия особого периода военнослужащим не начисляются штрафные санкции, пеня, проценты за пользование кредитом. Однако банк стал начислять комиссию за обслуживание кредита, ссылаясь на условия кредитного договора. Он решил, что банк нарушил его права. Поэтому за их защитой обратился в систему БПП («Бесплатная правовая помощь»).
Адвокат, который сотрудничает с системой БПП, изучила материалы дела и доказала в суде, что такие условия кредитного договора противоречат требованиям закона и не подлежат взысканию. Законные права защитника Украины были восстановлены.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины будет предлагать ограничить ставки по потребительским кредитам на законодательном уровне, чтобы не допускать непомерных расходов на обслуживание займов. Об этом сообщает первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Как отметила Рожкова, война изменила поведение населения, ухудшила потребительские настроения, что снизило спрос на потребительские кредиты. Его возобновление сдерживается из-за изменения потребительских настроений, ухудшения материального положения и миграции.
  • Банки Украины в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 млн грн. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов. О выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали 4 банка, преимущественно кредитовавшие в рамках государственных программ поддержки кредитования исключительно на вторичном рынке недвижимости.

Кредит военнослужащим

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.