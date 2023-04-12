Ставки повышаются: под какие проценты банки выдают кредиты украинцам — Finance.ua

Ставки повышаются: под какие проценты банки выдают кредиты украинцам Сегодня 10:05 — Кредит&Депозит

Ставки повышаются: под какие проценты банки выдают кредиты украинцам

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2023 г. в национальной валюте составили 36,4% годовых. По сравнению с февралем ставки выросли на 0,4 п.п.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 5,1% до 2,6% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за март упали с 20,5% до 20,2% годовых, по валютным выросли с 5,5% до 6,2%.

Таблица: РБК-Украина

Кредитный портфель банков за март сократился на 1,3% до 973 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,2% до 205 млрд гривен, предприятий сократился на 1,5% до 755 млрд гривен.

Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

Нацбанк рассматривает возможность удешевить микрокредиты для населения. Одним из вариантов является введение фиксированной ставки;

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Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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