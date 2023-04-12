Ставки повышаются: под какие проценты банки выдают кредиты украинцам — Finance.ua
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Ставки повышаются: под какие проценты банки выдают кредиты украинцам

Кредит&Депозит
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Ставки повышаются: под какие проценты банки выдают кредиты украинцам
Ставки повышаются: под какие проценты банки выдают кредиты украинцам
Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2023 г. в национальной валюте составили 36,4% годовых. По сравнению с февралем ставки выросли на 0,4 п.п.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 5,1% до 2,6% годовых.

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Ставки по гривневым кредитам для предприятий за март упали с 20,5% до 20,2% годовых, по валютным выросли с 5,5% до 6,2%.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Кредитный портфель банков за март сократился на 1,3% до 973 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,2% до 205 млрд гривен, предприятий сократился на 1,5% до 755 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • Нацбанк рассматривает возможность удешевить микрокредиты для населения. Одним из вариантов является введение фиксированной ставки;
  • все, кто взял кредит, сталкиваются с тем, что его нужно отдавать. И часто отдавать его или нечем, или не хочется. Поэтому заемщик ищет варианты, как избавиться от кредита. Нужно четко понимать: этот путь — сложный. И потребует квалифицированной юридической помощи, долгой процедуры, относительно высоких затрат и вовсе не гарантирует того, что результат вас удовлетворит.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь 👛

По материалам:
РБК-Україна
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