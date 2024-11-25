Депутат заявил, что тысячи переселенцев возвращаются в оккупацию: Верещук отреагировала — Finance.ua

Депутат заявил, что тысячи переселенцев возвращаются в оккупацию: Верещук отреагировала
В Украине среди около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на оккупированные территории уже вернулись 150 тысяч. В частности, каждый третий мариуполец, покинувший город после его оккупации, впоследствии туда вернулся.
Об этом рассказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по правам человека Максим Ткаченко.
Так, он считает «ужасными цифрами», когда среди 200 тысяч жителей Мариуполя 67−70 тысяч вернулись домой в оккупацию.
По словам Ткаченко, переселенцы не смогли начать новую жизнь на территории, подконтрольной Украине. Там они, дескать, не получили жилья, социальной поддержки, компенсаций и работы.
Депутат также указывает на скептическое отношение работодателей к ВПЛ, из-за чего те или вообще не могут найти работу, или она низкооплачиваемая, часто не превышая 8−12 тысяч гривен.
Причем когда переселенцы начинают работать, они теряют право на выплаты от государства для компенсации расходов на жилье. А бесплатного жилья для ВПЛ очень мало.
Всего в Украине теперь чуть больше тысячи мест для проживания переселенных граждан, хотя раньше их было около 4 тысяч. Некоторые из оставшихся имеют условия, «часто далекие от стандартов», говорит депутат.
Он добавляет, что потребует от правительства вернуть правила, которые существовали до марта — тогда ВПЛ предоставляли компенсации за жилье в 2−3 тысячи гривен. А с марта этих выплат лишили двух третьих переселенцев: «И это грубо противоречит заявлению президента о сохранении выплат ВПЛ в 2024 году».
Ранее глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк также говорила, что переселенцы, не получив помощи с жильем, «просто возвращаются в оккупацию». Она заявила, что государственная политика по поддержке ВПЛ «фактически полностью провалена».
Реакция Ирины Верещук
Как заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, никакой подтвержденной статистики о тысячах ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории, нет и не может быть.
«В последнее время некоторые наши политики почему-то начали делать заявления, что внутренние переселенцы тысячами возвращаются на ВОТ. Эти „политики“ утверждают, что якобы украинцы едут в оккупацию, потому что, мол, государство недостаточно им помогает с жильем, деньгами и работой. Вот что я вам скажу, уважаемые безответственные любители хайпа: вы лжете, когда говорите о тысячах ВПЛ, возвращающихся на ВОТ. Никакой подтвержденной статистики нет и не может быть, это исключительно хайп ради громких заголовков», — написала Верещук.
Она одновременно признала, что государство не может обеспечить переселенцев на достойном уровне.
«Никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2−3 тысяч гривен в месяц государственной помощи. Да, государство не может подарить всем переселенцам по квартире. Но временное жилье есть. Да, мы не можем каждому переселенцу дать такую же работу за такие же деньги, как было. Потому что мы на войне. Но для тех, кто хочет работать, работа есть», — сказала заместитель руководителя ОП.
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