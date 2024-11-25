Депутат заявил, что тысячи переселенцев возвращаются в оккупацию: Верещук отреагировала — Finance.ua

Депутат заявил, что тысячи переселенцев возвращаются в оккупацию: Верещук отреагировала Сегодня 14:30 — Личные финансы

Депутат заявил, что тысячи переселенцев возвращаются в оккупацию: Верещук отреагировала

В Украине среди около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на оккупированные территории уже вернулись 150 тысяч. В частности, каждый третий мариуполец, покинувший город после его оккупации, впоследствии туда вернулся.

Об этом рассказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по правам человека Максим Ткаченко.

Так, он считает «ужасными цифрами», когда среди 200 тысяч жителей Мариуполя 67−70 тысяч вернулись домой в оккупацию.

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По словам Ткаченко, переселенцы не смогли начать новую жизнь на территории, подконтрольной Украине. Там они, дескать, не получили жилья, социальной поддержки, компенсаций и работы.

Депутат также указывает на скептическое отношение работодателей к ВПЛ, из-за чего те или вообще не могут найти работу, или она низкооплачиваемая, часто не превышая 8−12 тысяч гривен.

Причем когда переселенцы начинают работать, они теряют право на выплаты от государства для компенсации расходов на жилье. А бесплатного жилья для ВПЛ очень мало.

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Всего в Украине теперь чуть больше тысячи мест для проживания переселенных граждан, хотя раньше их было около 4 тысяч. Некоторые из оставшихся имеют условия, «часто далекие от стандартов», говорит депутат.

Он добавляет, что потребует от правительства вернуть правила, которые существовали до марта — тогда ВПЛ предоставляли компенсации за жилье в 2−3 тысячи гривен. А с марта этих выплат лишили двух третьих переселенцев: «И это грубо противоречит заявлению президента о сохранении выплат ВПЛ в 2024 году».

Ранее глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк также говорила , что переселенцы, не получив помощи с жильем, «просто возвращаются в оккупацию». Она заявила, что государственная политика по поддержке ВПЛ «фактически полностью провалена».

Реакция Ирины Верещук

Как заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, никакой подтвержденной статистики о тысячах ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории, нет и не может быть.

«В последнее время некоторые наши политики почему-то начали делать заявления, что внутренние переселенцы тысячами возвращаются на ВОТ. Эти „политики“ утверждают, что якобы украинцы едут в оккупацию, потому что, мол, государство недостаточно им помогает с жильем, деньгами и работой. Вот что я вам скажу, уважаемые безответственные любители хайпа: вы лжете, когда говорите о тысячах ВПЛ, возвращающихся на ВОТ. Никакой подтвержденной статистики нет и не может быть, это исключительно хайп ради громких заголовков», — написала Верещук.

Она одновременно признала, что государство не может обеспечить переселенцев на достойном уровне.

«Никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2−3 тысяч гривен в месяц государственной помощи. Да, государство не может подарить всем переселенцам по квартире. Но временное жилье есть. Да, мы не можем каждому переселенцу дать такую ​​же работу за такие же деньги, как было. Потому что мы на войне. Но для тех, кто хочет работать, работа есть», — сказала заместитель руководителя ОП.

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hromadske По материалам:

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