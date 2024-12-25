Депутат облсовета и заместитель мэра во Львовской области задержаны за попытку мошенничества в Сочельник — Finance.ua

Депутат облсовета и заместитель мэра во Львовской области задержаны за попытку мошенничества в Сочельник
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали депутата Львовского областного совета и заместителя городского головы одной из территориальных громад региона. Их подозревают в попытке мошеннического завладения 1,2 млн грн у местного частного предпринимателя.
Об этом сообщили в ГБР.
Детали дела
Злоумышленники предлагали предпринимателю «помощь» в выигрыше тендера на выполнение строительных работ.
Когда предприниматель отказался от предложения и самостоятельно одержал победу в тендере, они потребовали у него часть прибыли, убеждая, что именно благодаря их действиям он выиграл.
Депутата и его сообщника задержали при получении взятки: 25 тыс. долларов США и 190 тыс. гривен.
Обоим объявлено подозрение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах).
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Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
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