Депутат облсовета и заместитель мэра во Львовской области задержаны за попытку мошенничества в Сочельник — Finance.ua
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Депутат облсовета и заместитель мэра во Львовской области задержаны за попытку мошенничества в Сочельник

Криминал
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Депутат облсовета и заместитель мэра во Львовской области задержаны за попытку мошенничества в Сочельник
Депутат облсовета и заместитель мэра во Львовской области задержаны за попытку мошенничества в Сочельник
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали депутата Львовского областного совета и заместителя городского головы одной из территориальных громад региона. Их подозревают в попытке мошеннического завладения 1,2 млн грн у местного частного предпринимателя.
Об этом сообщили в ГБР.

Детали дела

Злоумышленники предлагали предпринимателю «помощь» в выигрыше тендера на выполнение строительных работ.
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Когда предприниматель отказался от предложения и самостоятельно одержал победу в тендере, они потребовали у него часть прибыли, убеждая, что именно благодаря их действиям он выиграл.
Депутата и его сообщника задержали при получении взятки: 25 тыс. долларов США и 190 тыс. гривен.
Депутат облсовета и заместитель мэра во Львовской области задержаны за попытку мошенничества в Сочельник
Обоим объявлено подозрение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах).
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Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
По материалам:
Finance.ua
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