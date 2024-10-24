На взятке задержан начальник Тернопольского ТЦК — Finance.ua
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На взятке задержан начальник Тернопольского ТЦК

Криминал
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Начальник Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) разоблачен на взяточничестве. Подозреваемый требовал талоны на горючее за отсрочку.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).
Военком требовал взятку у мужчины, который впервые получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья и имеет законное право на получение отсрочки от призыва.
«Однако военком предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку — талоны на тысячу литров дизельного топлива. Стоимость топлива составляет примерно 1,5 тысячи долларов», — добавляет ГБР.
Председатель районного ТЦК был задержан 21 октября после получения талонов на горючее. В частности, в его авто было обнаружено 13 тысяч долларов наличными.
«Правоохранители провели обыск и в служебном кабинете фигуранта, где также были изъяты топливные карты более чем на тысячу литров дизеля и бензина», — пишет ГБР.
По материалам:
Finance.ua
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