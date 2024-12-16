В Черновцах судили военного за взятки и фальшивые повестки для уклонистов — Finance.ua

В Черновцах судили военного за взятки и фальшивые повестки для уклонистов
В Черновцах военнослужащий роты охраны, служивший в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, был осужден за создание схемы уклонения от мобилизации. Суд принял решение наложить на него штраф.
Дело рассматривал суд, и материалы по нему хранятся в Едином государственном реестре судебных дел. Установлено, что обвиняемый, имея доступ к бланкам повесток в ТЦК, предлагал за деньги выдавать фальшивые повестки, чтобы клиенты могли избежать повторного вручения в течение месяца. Когда срок действия повестки истек, военный выдавал новую за дополнительную плату.
Эту схему разоблачили после того, как один из «клиентов» обратился в милицию. Мужчину задержали во время получения взятки.
Обвиняемый, ставший военным в начале полномасштабного вторжения, во время работы в ТЦК узнал, что в центре не ведется учет выдачи повесток. После этого он стал использовать недостатки учета для создания выгодных для себя схем.
Согласно решению Шевченковского районного суда г. Черновцы по делу № 727/11 288/23, обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Его наказали штрафом в размере 8500 гривен. Кроме того, с него взыскали 1434 гривны за расходы на привлечение эксперта в рамках уголовного производства.
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