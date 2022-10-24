Депозиты по официальному курсу: в Нацбанке рассказали особенности нового инструмента — Finance.ua
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Депозиты по официальному курсу: в Нацбанке рассказали особенности нового инструмента

Кредит&Депозит
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Депозиты по официальному курсу: в Нацбанке рассказали особенности нового инструмента
Депозиты по официальному курсу: в Нацбанке рассказали особенности нового инструмента, freepik.com
С 21 октября НБУ вместе с банками ввел дополнительный инструмент для сохранения гривневых сбережений населения — депозит с защитой от изменения валютного курса.
Об этом напоминает пресс-служба Национального банка на странице в Facebook.
Регулятор объяснил, зачем открывать такой депозит, если можно просто купить валюту, в том числе онлайн (с размещением на депозит от трех месяцев).
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«Действительно, по-прежнему вы можете конвертировать гривневые средства в валютный депозит от трех месяцев и получить средства в иностранной валюте после истечения его срока. Новый депозит — это альтернативная опция, которую будут использовать те люди, кому интересны особенности этого депозита. Это отсутствие ограничений по сумме вклада, тогда как покупка валюты с размещением на депозите ограничена суммой в 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте), а также курс по новому депозиту привязан именно к официальному курсу (сейчас 36,6 UAH/USD), одновременно большинство банков предлагают купить валюту онлайн под депозит по курсу 37,5-38,5 UAH/USD, а наличную валюту — дороже», — сказано в сообщении.

Депозиты по официальному курсу 🧐

В Нацбанке уверяют, что НБУ не может намеренно занижать курс для того, чтобы заработать на гражданах.
«Во-первых, в своей политике НБУ руководствуется принципами прозрачности и подотчетности. Официальный курс, устанавливаемый НБУ, не может игнорировать объективные обстоятельства, влияющие на экономику. Именно из-за таких обстоятельств мы скорректировали курс в июле. Во-вторых, получение прибыли не является целью деятельности НБУ. Центробанк прежде всего заботится о сохранении покупательной способности национальной валюты. В случае с новым депозитом именно НБУ берет на себя валютный риск. Спрогнозировать, каким будет официальный курс через полгода, невозможно. Курс гривны может как укрепляться, так и обесцениваться — это будет зависеть от многих факторов. Среди них: ритмичность и объемы поступления международной помощи, динамика экспорта и импорта, военная ситуация и т. д. Но благодаря этому депозиту украинцы смогут защитить сбережения от изменения курса», — объясняет регулятор.
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Как говорят в Нацбанке, такое нововведение должно способствовать уменьшению давления на курс на наличном валютном рынке, поскольку новый депозит станет дополнительной альтернативой покупке наличной иностранной валюты, а значит, уменьшит спрос на нее.
Такую опцию ввели крупнейшие банки — ПриватБанк и Ощадбанк.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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