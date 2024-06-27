Депозитный штиль: чего ждать от гривневых вложений в начале июля — Finance.ua

Депозитный штиль: чего ждать от гривневых вложений в начале июля Сегодня 15:06 — Кредит&Депозит

Депозитный штиль: чего ждать от гривневых вложений в начале июля

На следующей неделе среди депозитных ставок не стоит ожидать существенных изменений. Однако банки не только не сворачивают депозитные программы, но и активно развивают их с акцентом на «довоенные» периоды.

Депозиты в июле

Директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев рассказал, что будет активно развиваться тренд на популяризацию более длительных вкладов (от 1 года до 2,5 лет), имеющих наибольшую доходность в среднем 15% годовых.

Средние вклады будут на таком уровне:

сроком 3−6 месяцев — 12% годовых;

сроком 9−12 месяцев — 13 — 14% годовых;

сроком 1,5−2 года — 14 — 14,5% годовых;

сроком 2−2,5 года — 15% годовых.

«Несмотря на инфляционные риски, связанные с изменениями тарифов на электроэнергию, увеличение акцизов на горючее, возможный рост потребительских цен из-за перебоев с энергоснабжением, как видим, доходность по гривневым вкладам сохранится на высоком уровне (ожидается, что во втором полугодии инфляция может составить 5% - 6%)», — говорит Замотаев.

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После снижения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 16% глобальный пересмотр ставок возможен в основном на ультракороткие вклады — снижение на 1 — 3 процентного показателя (продолжительность таких вкладов 1−3 месяцев), что также станет свидетельством процесса переориентации банков на более длительные депозитные программы.

«Замечу, что чистая прибыль по гривневым вкладам (с учетом инфляции) также остается достаточно высокой, но уже почти без ультракоротких вкладов, где чистый доход не превышает 2%. Вместо этого вклады от 6 месяцев и выше могут принести их владельцам прибыль в размере 4 — 5%. И пока чем продолжительнее депозит, тем теоретически больше чистая прибыль», — сказал он.

Поэтому пока изменения ситуации с депозитами ждать не стоит, хотя банки будут заниматься поощрением населения к долговременным вкладам.

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Телеканал 24 По материалам:

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