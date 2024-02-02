Депозитарий Euroclear в 2023 году получил €4,4 млрд доходов от замороженных российских активов — Finance.ua

Депозитарий Euroclear в 2023 году получил €4,4 млрд доходов от замороженных российских активов Сегодня 09:15

Депозитарий Euroclear в 2023 году получил €4,4 млрд доходов от замороженных российских активов

Международный депозитарий Euroclear в 2023 году получил 4,4 млрд евро доходов от инвестирования заблокированных активов российского центробанка.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные отчета компании.

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За 2023 год общий чистый процентный доход Euroclear достиг до €5,5 млрд, по сравнению с €1,17 млрд годом ранее. Основная часть доходов связана с российскими активами.

Euroclear уже уплатила Бельгии 1,08 млрд евро регулярного корпоративного налога, и эти средства были направлены на меры по поддержке украинцев.

Напомним, из €260 млрд российских активов, иммобилизованных в 2022 году в ответ на вторжение рф в Украину, €191 млрд находятся на счетах Euroclear.

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29 января постоянные представители стран ЕС поддержали план Еврокомиссии выделить доходы от замороженных активов рф, чтобы использовать их для восстановления Украины.

Но законодательство не будет применяться задним числом к ​​поступлениям с 2023 года, а только к тем, которые будут накоплены после вступления в силу новых правил. Это означает, что доходы Euroclear в 2023 году в размере €4,4 млрд, по всей видимости, не будут отложены для Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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