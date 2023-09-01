Денежная помощь пострадавшим от войны женщинам: как зарегистрироваться и получить выплаты — Finance.ua

Денежная помощь пострадавшим от войны женщинам: как зарегистрироваться и получить выплаты Сегодня 13:32 — Личные финансы

Денежная помощь пострадавшим от войны женщинам: как зарегистрироваться и получить выплаты

Благотворительный фонд «Мама моя» приступил к приему заявок на выплату денежной поддержки украинским женщинам.

Фонд оказывает целевую денежную помощь уязвимым категориям женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии (начиная с 2014 года).

Кто может получить финансовую помощь

Подать запрос на благотворительную помощь могут следующие категории женщин:

жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны;

мужья и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий;



мужья и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий;



мужья и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести отсутствующими в результате войны.

Как получить помощь

Чтобы получить благотворительную помощь, заполните и отправьте заявку по этой <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kL2UvMUZBSXBRTFNlc2NVOXpKQllRNXExekVvRHVycThxLUw0YmRVNmJqVW9GNEQ5TTRTNnEzWEdXOEEvdmlld2Zvcm 0 /cGxpPTEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIg===>ссылке.

В форме регистрации следует указать следующую информацию:

e-mail;

имеете ли Вы гражданство Украины;



имеете ли карту ПриватБанка;



контактный номер телефона;

ссылку на вашу страницу в Facebook, Instagram и/или Linkedin (при наличии);

где Вы проживаете сейчас (Украина, временно оккупированная территория, Польша и т. п. );



); имеете ли возможность получить бандероль через курьерскую службу;



фамилия и имя;

адрес регистрации места жительства;

есть ли у Вас дети, если да, их возраст и т. п. ;



; информация о работе и жилье;



есть ли у Вас на содержании другие люди;

добавьте фотографию себя с детьми;

кратко опишите вашу историю.



действительную банковскую карту ПриватБанка и дать согласие на обработку Ваших персональных данных, необходимых для получения финансовой поддержки. Для получения помощи также необходимо иметьи дать согласие на обработку Ваших персональных данных, необходимых для получения финансовой поддержки.

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В случае принятия положительного решения о предоставлении денежной помощи благотворительный фонд свяжется с Вами с помощью любых средств связи, указанных в запросе.

рассчитываться при приобретении определенного фондом перечня товаров. В день заключения договора фонд предоставляет женщине платежную карту, которой она может

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НВ По материалам:

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