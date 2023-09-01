Денежная помощь пострадавшим от войны женщинам: как зарегистрироваться и получить выплаты — Finance.ua
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Денежная помощь пострадавшим от войны женщинам: как зарегистрироваться и получить выплаты

Личные финансы
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Денежная помощь пострадавшим от войны женщинам: как зарегистрироваться и получить выплаты
Денежная помощь пострадавшим от войны женщинам: как зарегистрироваться и получить выплаты
Благотворительный фонд «Мама моя» приступил к приему заявок на выплату денежной поддержки украинским женщинам.
Фонд оказывает целевую денежную помощь уязвимым категориям женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии (начиная с 2014 года).
Кто может получить финансовую помощь
Подать запрос на благотворительную помощь могут следующие категории женщин:
  • жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны;
  • мужья и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий;
  • мужья и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий;
  • мужья и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести отсутствующими в результате войны.

Как получить помощь

Чтобы получить благотворительную помощь, заполните и отправьте заявку по этой <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kL2UvMUZBSXBRTFNlc2NVOXpKQllRNXExekVvRHVycThxLUw0YmRVNmJqVW9GNEQ5TTRTNnEzWEdXOEEvdmlld2Zvcm0/cGxpPTEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIg===>ссылке.
В форме регистрации следует указать следующую информацию:
  • e-mail;
  • имеете ли Вы гражданство Украины;
  • имеете ли карту ПриватБанка;
  • контактный номер телефона;
  • ссылку на вашу страницу в Facebook, Instagram и/или Linkedin (при наличии);
  • где Вы проживаете сейчас (Украина, временно оккупированная территория, Польша и т. п.);
  • имеете ли возможность получить бандероль через курьерскую службу;
  • фамилия и имя;
  • адрес регистрации места жительства;
  • есть ли у Вас дети, если да, их возраст и т. п.;
  • информация о работе и жилье;
  • есть ли у Вас на содержании другие люди;
  • добавьте фотографию себя с детьми;
  • кратко опишите вашу историю.
Для получения помощи также необходимо иметь действительную банковскую карту ПриватБанка и дать согласие на обработку Ваших персональных данных, необходимых для получения финансовой поддержки.
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В случае принятия положительного решения о предоставлении денежной помощи благотворительный фонд свяжется с Вами с помощью любых средств связи, указанных в запросе.
В день заключения договора фонд предоставляет женщине платежную карту, которой она может рассчитываться при приобретении определенного фондом перечня товаров.
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По материалам:
НВ
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