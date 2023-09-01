Денежная помощь пострадавшим от войны женщинам: как зарегистрироваться и получить выплаты — Finance.ua

Денежная помощь пострадавшим от войны женщинам: как зарегистрироваться и получить выплаты
Благотворительный фонд «Мама моя» приступил к приему заявок на выплату денежной поддержки украинским женщинам.
Фонд оказывает целевую денежную помощь уязвимым категориям женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии (начиная с 2014 года).
Кто может получить финансовую помощь
Подать запрос на благотворительную помощь могут следующие категории женщин:
- жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны;
- мужья и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий;
- мужья и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий;
- мужья и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести отсутствующими в результате войны.
Как получить помощь
Чтобы получить благотворительную помощь, заполните и отправьте заявку по этой <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kL2UvMUZBSXBRTFNlc2NVOXpKQllRNXExekVvRHVycThxLUw0YmRVNmJqVW9GNEQ5TTRTNnEzWEdXOEEvdmlld2Zvcm0/cGxpPTEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIg===>ссылке.
В форме регистрации следует указать следующую информацию:
- e-mail;
- имеете ли Вы гражданство Украины;
- имеете ли карту ПриватБанка;
- контактный номер телефона;
- ссылку на вашу страницу в Facebook, Instagram и/или Linkedin (при наличии);
- где Вы проживаете сейчас (Украина, временно оккупированная территория, Польша
и т. п.);
- имеете ли возможность получить бандероль через курьерскую службу;
- фамилия и имя;
- адрес регистрации места жительства;
- есть ли у Вас дети, если да, их возраст
и т. п.;
- информация о работе и жилье;
- есть ли у Вас на содержании другие люди;
- добавьте фотографию себя с детьми;
- кратко опишите вашу историю.
Для получения помощи также необходимо иметь действительную банковскую карту ПриватБанка и дать согласие на обработку Ваших персональных данных, необходимых для получения финансовой поддержки.
В случае принятия положительного решения о предоставлении денежной помощи благотворительный фонд свяжется с Вами с помощью любых средств связи, указанных в запросе.
В день заключения договора фонд предоставляет женщине платежную карту, которой она может рассчитываться при приобретении определенного фондом перечня товаров.
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