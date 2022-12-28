Денежная помощь и ремонт: МОМ и ЕС анонсировали выделение помощи украинцам — Finance.ua

Денежная помощь и ремонт: МОМ и ЕС анонсировали выделение помощи украинцам Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Международная организация по миграции (МОМ) и Европейский Союз (ЕС) окажут многосекторную помощь более 700 тысячам украинцев в течение зимних месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

«Поддержка МОМ в подготовке к зимнему периоду, которая стала возможной благодаря финансированию ЕС, включает в себя ремонты коллективных центров для перемещенных лиц, улучшение систем водоснабжения, водоотведения и отопления, ремонт поврежденных домов, а также обеспечение теплыми одеялами, постельным бельем, матрацами и средствами гигиены. Программа также предусматривает предоставление твердого топлива и денежной помощи», — говорится в сообщении.

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В целом мобильные бригады осуществят ремонты в 375 коллективных центрах и социальных учреждениях, где будет улучшена теплоизоляция, отремонтированы протекающие крыши, заменены разбитые окна и неработающие радиаторы отопления, а также установлены дополнительные душевые.

МОМ отремонтирует 5800 частных домов и распространит наборы для экстренного ремонта жилья, чтобы семьи могли самостоятельно выполнить необходимые работы. Строительные материалы и генераторы будут предоставлены администрациям в районах, где недавно восстановлен контроль Правительства Украины.

«Перемещенные и пострадавшие от войны лица столкнутся с растущими вызовами, поскольку война перешла в затяжной период, а зима охватила Украину. Наш приоритет — поддержать теплые, безопасные и достойные условия, чтобы помочь людям пережить следующие несколько месяцев», — сказал глава Представительства МОМ в Украине Ан Нгуен.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных дел (ОСНА), около 18 миллионов украинцев, или 40% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи. Постоянные атаки на критически важную инфраструктуру Украины усилили разрушительное влияние войны и риски для наиболее пострадавших людей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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