Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска: как выплачивать во время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска: как выплачивать во время войны

Личные финансы
66
Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска: как выплачивать во время войны
Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска: как выплачивать во время войны
В Межрегиональное управление в течение июля поступало много вопросов от работников о возможности получения денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодных, дополнительных отпусков. Поэтому ведомство решило предоставить официальное разъяснение. Если у вас есть дни неиспользованных отпусков — информация будет полезна для вас.
Вопрос о денежной компенсации за неиспользованные ежегодные отпуска урегулирован нормами статьи 83 Кодекса законов о труде Украины.
Так, в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.
Следует обратить внимание, что в случае увольнения руководящих, педагогических, научных, научно-педагогических работников, специалистов учебных заведений, до увольнения проработавших не менее 10 месяцев, денежная компенсация выплачивается за неиспользованные ими дни ежегодных отпусков из расчета полной их продолжительности.
По желанию работника часть ежегодного отпуска заменяется денежной компенсацией. При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного и дополнительных отпусков не должна быть менее 24 календарных дней.
Лицам в возрасте до восемнадцати лет замена всех видов отпусков денежной компенсацией не допускается.
Читайте также
В случае смерти работника денежная компенсация за неиспользованные им дни ежегодных отпусков, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, не полученная при жизни, выплачивается членам семьи такого работника, а в случае их отсутствия — входит в состав наследства.
Дополнительно отмечаем, что определенные ограничения по отпускам на период действия военного времени введены статьей 12 Закона Украины от 15 марта 2022 года № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (с изменениями и дополнениями).

Работа без опыта и образования: поиски во время войны

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.