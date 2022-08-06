Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска: как выплачивать во время войны — Finance.ua

Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска: как выплачивать во время войны Сегодня 20:16 — Личные финансы

Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска: как выплачивать во время войны

В Межрегиональное управление в течение июля поступало много вопросов от работников о возможности получения денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодных, дополнительных отпусков. Поэтому ведомство решило предоставить официальное разъяснение. Если у вас есть дни неиспользованных отпусков — информация будет полезна для вас.

Вопрос о денежной компенсации за неиспользованные ежегодные отпуска урегулирован нормами статьи 83 Кодекса законов о труде Украины

Так, в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Следует обратить внимание, что в случае увольнения руководящих, педагогических, научных, научно-педагогических работников, специалистов учебных заведений, до увольнения проработавших не менее 10 месяцев, денежная компенсация выплачивается за неиспользованные ими дни ежегодных отпусков из расчета полной их продолжительности.

По желанию работника часть ежегодного отпуска заменяется денежной компенсацией. При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного и дополнительных отпусков не должна быть менее 24 календарных дней.

Лицам в возрасте до восемнадцати лет замена всех видов отпусков денежной компенсацией не допускается.

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В случае смерти работника денежная компенсация за неиспользованные им дни ежегодных отпусков, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, не полученная при жизни, выплачивается членам семьи такого работника, а в случае их отсутствия — входит в состав наследства.

Дополнительно отмечаем, что определенные ограничения по отпускам на период действия военного времени введены статьей 12 Закона Украины от 15 марта 2022 года № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (с изменениями и дополнениями).

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