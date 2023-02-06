Деньги на поддержку Украины: правительство согласовало изменения в Бюджетный кодекс — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Деньги на поддержку Украины: правительство согласовало изменения в Бюджетный кодекс

Казна и Политика
127
Деньги на поддержку Украины: правительство согласовало изменения в Бюджетный кодекс
Деньги на поддержку Украины: правительство согласовало изменения в Бюджетный кодекс
Кабинет Министров одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в раздел VI „Заключительные и переходные положения“ Бюджетного кодекса Украины относительно использования средств со счетов в поддержку Украины».
Об этом сообщает Правительственный портал.
«С введением в Украине военного положения НБУ получил полномочия вести счета государственных органов, предназначенные для обеспечения потребностей государства в отпоре вооруженной агрессии против Украины или ликвидации вооруженного конфликта и ликвидации их последствий, а также благотворительных пожертвований и гуманитарной помощи», — сказано в сообщении.

Что предполагает документ

Законопроектом предусмотрено урегулирование вопросов, связанных с использованием средств, поступающих на указанные счета, на уровне бюджетного законодательства, в частности, нормированием:
  • разрешения главным распорядителям средств государственного бюджета открывать счета в НБУ для сбора добровольных взносов от физических и юридических лиц частного права и/или публичного права для реализации мер по национальной безопасности и обороне, восстановлению, поддержке и развитию Украины (в течение действия военного положения и бюджетного периода, который наступает за годом, в котором прекращено или отменено это положение);
Читайте также
  • определение таких добровольных взносов источниками формирования специального фонда государственного бюджета в части доходов; учета, распределения и использования этих средств в соответствии с порядками, определенными Кабинетом Министров Украины;
  • распределения и перераспределения средств между главными распорядителями средств государственного бюджета с учетом их целевого назначения с открытием новых бюджетных программ, включая трансферты местным бюджетам;
Место для вашей рекламы
  • хранение остатков таких средств на счетах специального фонда государственного бюджета главных распорядителей средств государственного бюджета для полного их использования в последующих бюджетных периодах с учетом их целевого назначения.

Цель документа

Повышение эффективности и прозрачности использования средств, поступающих от физических и юридических лиц для реализации мероприятий по национальной безопасности и обороне, восстановлению, поддержке и развитию Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.