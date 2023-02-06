Деньги на поддержку Украины: правительство согласовало изменения в Бюджетный кодекс — Finance.ua

Деньги на поддержку Украины: правительство согласовало изменения в Бюджетный кодекс Сегодня 11:47 — Казна и Политика

Деньги на поддержку Украины: правительство согласовало изменения в Бюджетный кодекс

Кабинет Министров одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в раздел VI „Заключительные и переходные положения“ Бюджетного кодекса Украины относительно использования средств со счетов в поддержку Украины».

Об этом сообщает Правительственный портал.

«С введением в Украине военного положения НБУ получил полномочия вести счета государственных органов, предназначенные для обеспечения потребностей государства в отпоре вооруженной агрессии против Украины или ликвидации вооруженного конфликта и ликвидации их последствий, а также благотворительных пожертвований и гуманитарной помощи», — сказано в сообщении.

Что предполагает документ

Законопроектом предусмотрено урегулирование вопросов, связанных с использованием средств, поступающих на указанные счета, на уровне бюджетного законодательства, в частности, нормированием:

разрешения главным распорядителям средств государственного бюджета открывать счета в НБУ для сбора добровольных взносов от физических и юридических лиц частного права и/или публичного права для реализации мер по национальной безопасности и обороне, восстановлению, поддержке и развитию Украины (в течение действия военного положения и бюджетного периода, который наступает за годом, в котором прекращено или отменено это положение);

Читайте также Украина впервые за время войны обошлась без печати денег: в Раде рассказали о доходах бюджета в январе

определение таких добровольных взносов источниками формирования специального фонда государственного бюджета в части доходов; учета, распределения и использования этих средств в соответствии с порядками, определенными Кабинетом Министров Украины;

распределения и перераспределения средств между главными распорядителями средств государственного бюджета с учетом их целевого назначения с открытием новых бюджетных программ, включая трансферты местным бюджетам;

хранение остатков таких средств на счетах специального фонда государственного бюджета главных распорядителей средств государственного бюджета для полного их использования в последующих бюджетных периодах с учетом их целевого назначения.

Цель документа

Повышение эффективности и прозрачности использования средств, поступающих от физических и юридических лиц для реализации мероприятий по национальной безопасности и обороне, восстановлению, поддержке и развитию Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.