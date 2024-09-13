День финансов: зарплаты чиновников, прогноз курса от аналитиков, индекс iPhone — Finance.ua

День финансов: зарплаты чиновников, прогноз курса от аналитиков, индекс iPhone Сегодня 17:33

В пятницу 13-го мы исследовали в новой статье, как работает автогражданка в странах ЕС. Родилась идея автогражданки в США почти сто лет назад — в 1925 году. В Европу этот вид страхования пришел после Второй мировой войны, в пятидесятых годах прошлого века. То есть Украина не изобретала велосипед и просто перенесла на свою почву то, чем уже давно пользуется весь цивилизованный мир.

МВФ и Украина: 5-й пересмотр программы финансирования. Украина и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по пятому пересмотру Украина и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по пятому пересмотру программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов. Премьер-министр Украины заявил, что в ближайшее время Украина получит транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов.

В 2,5 раза выше официальной средней зарплаты. В июле 2024 года средняя зарплата в центральных органах власти (ЦОВ) превысила 50 тысяч гривен, что в В июле 2024 года средняя зарплата в центральных органах власти (ЦОВ) превысила 50 тысяч гривен, что в 2,5 раза выше , чем официальная средняя зарплата в Украине. При этом нет четкой закономерности между изменением зарплат и заполненностью вакансий в ведомствах.

Пособие на зиму в 21 тыс. грн. В Украине срок В Украине срок приема заявлений на получение денежного пособия от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на подготовку к зиме продлили. Речь идет о единовременной выплате в 21 тыс. гривен.

Денежные выплаты украинских военных с октября. Военнослужащие, в отличие от наемных работников, получают не Военнослужащие, в отличие от наемных работников, получают не заработную плату, а денежное довольствие, которое зарплатой не считается.

Обновление порядка проведения безналичных расчетов. Национальный банк Украины предлагает обновить Инструкцию о Национальный банк Украины предлагает обновить Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг.

Индекс iPhone. Аналитики сопоставили цены на iPhone 16 Pro (128 ГБ) со средними Аналитики сопоставили цены на iPhone 16 Pro (128 ГБ) со средними заработными платами в разных странах и рассчитали индекс iPhone.

Как в Украине готовятся к отопительному сезону? На финишную прямую выходит подготовка к очередному отопительному сезону. К началу сезона необходимо завершить ремонтно-профилактические работы, восстановить поврежденные мощности и усилить защиту энергетических объектов. Об этом На финишную прямую выходит подготовка к очередному отопительному сезону. К началу сезона необходимо завершить ремонтно-профилактические работы, восстановить поврежденные мощности и усилить защиту энергетических объектов. Об этом рассказал народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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