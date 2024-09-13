День финансов: зарплаты чиновников, прогноз курса от аналитиков, индекс iPhone — Finance.ua

День финансов: зарплаты чиновников, прогноз курса от аналитиков, индекс iPhone
В пятницу 13-го мы исследовали в новой статье, как работает автогражданка в странах ЕС. Родилась идея автогражданки в США почти сто лет назад — в 1925 году. В Европу этот вид страхования пришел после Второй мировой войны, в пятидесятых годах прошлого века. То есть Украина не изобретала велосипед и просто перенесла на свою почву то, чем уже давно пользуется весь цивилизованный мир.
Как работает автогражданка в странах Евросоюза
МВФ и Украина: 5-й пересмотр программы финансирования. Украина и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по пятому пересмотру программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов. Премьер-министр Украины заявил, что в ближайшее время Украина получит транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов.
В 2,5 раза выше официальной средней зарплаты. В июле 2024 года средняя зарплата в центральных органах власти (ЦОВ) превысила 50 тысяч гривен, что в 2,5 раза выше, чем официальная средняя зарплата в Украине. При этом нет четкой закономерности между изменением зарплат и заполненностью вакансий в ведомствах.
Пособие на зиму в 21 тыс. грн. В Украине срок приема заявлений на получение денежного пособия от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на подготовку к зиме продлили. Речь идет о единовременной выплате в 21 тыс. гривен.
Денежные выплаты украинских военных с октября. Военнослужащие, в отличие от наемных работников, получают не заработную плату, а денежное довольствие, которое зарплатой не считается.
Обновление порядка проведения безналичных расчетов. Национальный банк Украины предлагает обновить Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг.
Индекс iPhone. Аналитики сопоставили цены на iPhone 16 Pro (128 ГБ) со средними заработными платами в разных странах и рассчитали индекс iPhone.
Как в Украине готовятся к отопительному сезону? На финишную прямую выходит подготовка к очередному отопительному сезону. К началу сезона необходимо завершить ремонтно-профилактические работы, восстановить поврежденные мощности и усилить защиту энергетических объектов. Об этом рассказал народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
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