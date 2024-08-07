День финансов: валютные ОВГЗ, сумма финансовой помощи Украине, ситуация на валютном рынке — Finance.ua
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День финансов: валютные ОВГЗ, сумма финансовой помощи Украине, ситуация на валютном рынке

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В среду, 7 августа, Finance.ua рассмотрел, что предлагают украинские банки по вложению в валютные ОВГЗ. Об этом мы подробно рассказываем в новой статье:

Валютные ОВГЗ: где лучше покупать

Ситуация на валютном рынке в ближайшие месяцы. Волатильность на валютном рынке и девальвационное давление на гривну возросли. Спрос на валюту в наличном и безналичном сегменте существенно превышает предложение, в т. ч. под влиянием большей валютной либерализации, постепенно проводимой Национальным банком. Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
В ЕС назвали сумму финансовой помощи Украине с начала вторжения рф. Европейский союз с начала полномасштабного вторжения россии предоставил помощь Украине в 108 млрд евро.
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  • Зеленский подписал закон, который отменяет уголовную ответственность за мелкие кражи.
  • Также президент подписал евроинтеграционный закон о контроле за выбросами.
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По материалам:
Finance.ua
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