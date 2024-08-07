День финансов: валютные ОВГЗ, сумма финансовой помощи Украине, ситуация на валютном рынке — Finance.ua

День финансов: валютные ОВГЗ, сумма финансовой помощи Украине, ситуация на валютном рынке Сегодня 17:45

В среду, 7 августа, Finance.ua рассмотрел, что предлагают украинские банки по вложению в валютные ОВГЗ. Об этом мы подробно рассказываем в новой статье:

Ситуация на валютном рынке в ближайшие месяцы. Волатильность на валютном рынке и девальвационное давление на гривну возросли. Спрос на валюту в наличном и безналичном сегменте существенно превышает предложение, в т. ч. под влиянием большей валютной либерализации, постепенно проводимой Национальным банком. Об этом Волатильность на валютном рынке и девальвационное давление на гривну возросли. Спрос на валюту в наличном и безналичном сегменте существенно превышает предложение,под влиянием большей валютной либерализации, постепенно проводимой Национальным банком. Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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