День финансов: учетная ставка, прогнозы НБУ, новый законопроект об антикоррупционных органах — Finance.ua

День финансов: учетная ставка, прогнозы НБУ, новый законопроект об антикоррупционных органах
В четверг, 24, июля, НБУ принял решение по учетной ставке, а Президент согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость антикоррупционных органов в Украине.
Решение по учетной ставке.
Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Там отметили, что такое решение должно поддержать устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что приведет к дальнейшему ослаблению ценового давления.
Законопроект о независимости НАБУ и САП.
Президент Владимир Зеленский согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость антикоррупционных органов и одновременно защиту системы правопорядка от российского влияния:
📃 «Только что согласовал текст законопроекта, гарантирующего реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст сбалансирован. Самое главное — реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП».
До этого 48 народных депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде новый законопроект о возвращении независимости деятельности НАБУ и САП.
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