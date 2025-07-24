День финансов: учетная ставка, прогнозы НБУ, новый законопроект об антикоррупционных органах — Finance.ua

День финансов: учетная ставка, прогнозы НБУ, новый законопроект об антикоррупционных органах 24.07.2025, 17:35

В четверг, 24, июля, НБУ принял решение по учетной ставке, а Президент согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость антикоррупционных органов в Украине.

Решение по учетной ставке.

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Там отметили, что такое решение должно поддержать устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что приведет к дальнейшему ослаблению ценового давления.

Также НБУ назвал ключевые риски для экономики Украины и когда ждать роста ВПП страны.

Законопроект о независимости НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость антикоррупционных органов и одновременно защиту системы правопорядка от российского влияния:

📃 «Только что согласовал текст законопроекта, гарантирующего реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст сбалансирован. Самое главное — реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП».

новый законопроект о возвращении независимости деятельности НАБУ и САП. До этого 48 народных депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Радедеятельности НАБУ и САП.

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