День финансов: убыточные банки, стоимость аренды квартир в Киеве, тариф на электроэнергию для населения — Finance.ua

День финансов: убыточные банки, стоимость аренды квартир в Киеве, тариф на электроэнергию для населения Сегодня 17:50

В пятницу, 17 ноября, мы исследовали, как живется украинским беженцам в Германии: кем работают украинцы и на что могут рассчитывать в дальнейшем. Об этом читайте в новой статье:

Помощь беженцам с Картой поляка. Украинцы, которые вследствие боевых действий в Украине прибыли на территорию Польши после 1 января 2023 года (в том числе выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года, не получали помощи по проекту в 2022 году и находятся в Польше после 1 января 2023 года, Украинцы, которые вследствие боевых действий в Украине прибыли на территорию Польши после 1 января 2023 года (в том числе выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года, не получали помощи по проекту в 2022 году и находятся в Польше после 1 января 2023 года, могут получить помощь.

НБУ назвал самые убыточные банки. За три квартала 2023 года украинские банки За три квартала 2023 года украинские банки получили прибыль 109,85 млрд грн. Это уже в 1,4 раза больше, чем заработки украинских финучреждений за весь относительно мирный 2021 год — 77,53 млрд грн.

Второй этап смягчения валютных ограничений. Национальный банк Украины после перехода к управляемой гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений. Об этом Национальный банк Украины после перехода к управляемой гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

В Киеве разоблачили фиктивные пункты обмена валют, в которых продавали фальшивые доллары.

Минцифры создает мобильное приложение «Е-резидент». Минцифры инициировало Минцифры инициировало создание мобильного приложения информационной системы «Е-резидент» в рамках финансируемого ЕС проекта DT4UA. Этот проект будет способствовать развитию ІТ-бизнеса и повышению экспортного потенциала Украины.

Тариф на электроэнергию для населения. Как сообщает Министерство энергетики, сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов распространили недостоверную информацию о якобы повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года, ссылаясь в своих сообщениях на интервью главы НКРЭКУ Константина Ущаповского. Минэнерго официально сообщает, что повышение тарифов для населения пока Как сообщает Министерство энергетики, сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов распространили недостоверную информацию о якобы повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года, ссылаясь в своих сообщениях на интервью главы НКРЭКУ Константина Ущаповского. Минэнерго официально сообщает, что повышение тарифов для населения пока не предвидится.

Стоимость аренды квартир. За последние три месяца стоимость аренды квартир в Киеве снизилась более чем на 10%. Об этом За последние три месяца стоимость аренды квартир в Киеве снизилась более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков приложения для поиска аренды квартир Bird.

Большинство опрошенных украинцев не работают по специальности. Большинство украинцев, которых спросили, Большинство украинцев, которых спросили, работают ли они по полученной специальности, ответили либо негативно, либо заявили, что на данный момент не работают вовсе. Такие результаты показал опрос, проведенный компанией Rakuten Viber.

В Украине сформируют список мест проживания переселенцев. Министерство по реинтеграции Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий работает над формированием перечня мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.

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