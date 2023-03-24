День финансов: теневой оборот крипторынка, новая марка Укрпочты, 1,5 млн на открытие бизнеса — Finance.ua

День финансов: теневой оборот крипторынка, новая марка Укрпочты, 1,5 млн на открытие бизнеса Сегодня 17:50

В пятницу, 24 марта, стало известно, что теневой оборот крипторынка в Украине составляет около 1 млрд грн в сутки. Об отечественном и глобальном мире криптовалют мы рассказываем в новой статье:

1,5 млн на открытие собственного бизнеса. В пятницу, 24 марта, начинается В пятницу, 24 марта, начинается отбор заявок на программу финансирования ветеранского бизнеса. Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд. Проект реализуется в партнерстве с благотворительным фондом «МХП — Громаді». В прошлом году 85 бизнес-идей в сфере пищевой, перерабатывающей, агропромышленности и других направлений получили финансирование на 7,4 млн грн. Бюджет конкурса составляет 15 миллионов гривен.

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В Украине закрылись сотни обменников. В Украине в условиях полномасштабной войны сократилось количество обменников, ведь Национальный Банк проводил чистку на рынке. Однако эксперты В Украине в условиях полномасштабной войны сократилось количество обменников, ведь Национальный Банк проводил чистку на рынке. Однако эксперты считают , что спрос на пункты обмена будет расти, а вместе с тем и поступления в госбюджет. Поскольку обменники недавно изменили правила налогообложения.

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Проблемы ведения бизнеса во время войны. В феврале 2023 года первое место в В феврале 2023 года первое место в рейтинге препятствий для опрошенного бизнеса поделили проблемы перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением и рост цен на сырье и материалы. Каждую из этих проблем указали по 68% опрошенных предприятий.

Украинцы стали меньше покупать микрокредиты. По микрокредитам уменьшился долг на 5 млрд грн — с 13,1 млрд грн до 8,05 млрд грн на начало 2023 года. Общая сумма новых выданных микрокредитов снизилась По микрокредитам уменьшился долг на 5 млрд грн — с 13,1 млрд грн до 8,05 млрд грн на начало 2023 года. Общая сумма новых выданных микрокредитов снизилась почти втрое, до 23,9 млрд грн, но количество новых договоров растет. Треть финансовых компаний закончили год с убытком.

Кому в Украине платят выше среднего. Согласно статистике кадрового портала Work.ua, в течение 2022 года Согласно статистике кадрового портала Work.ua, в течение 2022 года средняя заработная плата в Украине не изменялась и составляла 15 тыс. грн. Но в феврале 2023 впервые после начала полномасштабного вторжения наметился положительный тренд — средняя зарплата на портале выросла на 1 тыс. грн до 16 тыс. грн.

Новая марка «Укрпочты». Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский анонсировал выпуск новой марки «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель». С сегодняшнего дня, 24 марта, этот блок становится доступным для предзаказа на сайте Укрпочты, а через неделю блок появится в отделениях.

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