День финансов: реструктуризация госдолга, взятка в $500 000, бизнес иностранцев в Украине — Finance.ua

День финансов: реструктуризация госдолга, взятка в $500 000, бизнес иностранцев в Украине
Понедельник, 12 августа, начался с масштабных коррупционных дел и хищений, но сначала о нескольких важных цифрах дня:
Реструктуризация долга на $23 млрд. Украина объявила об операции по обмену и запросу на согласие об изменениях в условиях существующих еврооблигаций. Когда соглашение будет завершено, Украина уменьшит свой государственный долг на 8,67 миллиарда долларов США и сэкономит 22,75 миллиарда долларов США на долговых выплатах до 2033 года, что позволит направить эти бюджетные ресурсы на решение неотложных потребностей.
Украине не хватает $43 млрд. Министр финансов Сергей Марченко призвал западных партнеров ускорить выплату кредита в размере 50 миллиардов долларов. Задержка с передачей оружия, особенно из США, увеличила военные расходы на 12 миллиардов долларов. Это означает, что в этом году дефицит бюджета составит чуть менее четверти ВВП или 43,5 миллиарда долларов.
500 млрд грн в тени. Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что детенизация экономики является резервом, который можно использовать вместо повышения налогов. По его словам, в тени сейчас до 500 млрд грн налогами, а если их перевести в бюджет, то это, безусловно, решит все вопросы.
+ 500 грн к средней зарплате. Аналитики Work.ua сообщили, что с февраля по май размер средней зарплаты в Украине не менялся. В июне рост произошел за счет увеличения вакансий от Сил обороны. А вот в июле средняя зарплата в гражданских вакансиях выросла на 500 грн и составила 20 500 грн.
Повышение зарплаты — это всегда актуальный вопрос, а особенно сейчас, когда некоторые медицинские услуги становятся платными. Так, с 1 января 2025 года все медицинские услуги, не входящие в программу медицинских гарантий, будут предоставляться за плату. Что и сколько будет стоить, рассказываем в новой статье:
Медуслуги без направления врача в государственной больнице будут платными 🧑⚕️
% на депозиты. Как свидетельствуют данные Национального банка, средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в июле 2024 составили 10,7% годовых, что на 0,1 п.п. ниже, чем месяц назад. Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли до 1,1%.
В июне первые два места среди финучреждений с крупнейшими депозитными портфелями удерживали ПриватБанк (490,83 млрд грн) и Ощадбанк (201,4 млрд грн).
3075 бизнесов иностранцев. По данным Опендатабот, с начала полномасштабной войны иностранцы в Украине основали 3075 компаний. В целом граждане из 101 страны мира открыли бизнес в Украине, несмотря на войну. Наибольшее количество компаний с иностранными владельцами занимается оптовой торговлей, операциями с недвижимым имуществом и компьютерным программированием.
💲 Курс доллара. Ситуация на валютном рынке в течение прошлой недели оставалась очень спокойной, рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько. В первой его половине на фоне ослабления спроса и увеличения предложения валюты со стороны экспортеров гривна уверенно укреплялась. На этой неделе ожидается разнонаправленное курсовое движение как в безналичном, так и в наличном сегментах.
57 тыс. лицензий на перевозку грузов. На Едином государственном портале открытых данных data.gov.ua теперь доступны данные лицензионного реестра перевозчиков. Опубликованные данные содержат информацию о лицензиях, выданных с 2010 года.
Несколько новых услуг в Резерв+. Министерство обороны планирует осенью запустить сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации в приложении Резерв+ для отдельных категорий военнообязанных. Еще Минобороны планирует запустить онлайн-рекрутинг на базе приложения.
Замминистра энергетики задержали на взятке. СБУ и НАБУ при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его заместителем. Его обвиняют в получении взятки в размере 500 тысяч долларов. За эти деньги он обещал вывезти горнодобывающее оборудование из прифронтовой зоны. Его уже уволили с должности.
Также ГБР подозревает военных чиновников в поставках некачественных аптечек почти на 60 миллионов.
Кроме того, сегодня ГБР сообщило, что у руководителя Госэкоинспекции Карпатского округа выявили необоснованных активов более чем на 19 миллионов.
По всей Украине разоблачили 28 служащих, которые нанесли ущерб на 1,5 млрд, выделенных на оборону.
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