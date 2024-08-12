День финансов: реструктуризация госдолга, взятка в $500 000, бизнес иностранцев в Украине — Finance.ua

День финансов: реструктуризация госдолга, взятка в $500 000, бизнес иностранцев в Украине Сегодня 17:45

Понедельник, 12 августа, начался с масштабных коррупционных дел и хищений, но сначала о нескольких важных цифрах дня:

Реструктуризация долга на $23 млрд. Украина Украина объявила об операции по обмену и запросу на согласие об изменениях в условиях существующих еврооблигаций. Когда соглашение будет завершено, Украина уменьшит свой государственный долг на 8,67 миллиарда долларов США и сэкономит 22,75 миллиарда долларов США на долговых выплатах до 2033 года, что позволит направить эти бюджетные ресурсы на решение неотложных потребностей.

Украине не хватает $43 млрд. Министр финансов Сергей Марченко Министр финансов Сергей Марченко призвал западных партнеров ускорить выплату кредита в размере 50 миллиардов долларов. Задержка с передачей оружия, особенно из США, увеличила военные расходы на 12 миллиардов долларов. Это означает, что в этом году дефицит бюджета составит чуть менее четверти ВВП или 43,5 миллиарда долларов.

500 млрд грн в тени. Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает , что детенизация экономики является резервом, который можно использовать вместо повышения налогов. По его словам, в тени сейчас до 500 млрд грн налогами, а если их перевести в бюджет, то это, безусловно, решит все вопросы.

+ 500 грн к средней зарплате. Аналитики Work.ua . Аналитики Work.ua сообщили , что с февраля по май размер средней зарплаты в Украине не менялся. В июне рост произошел за счет увеличения вакансий от Сил обороны. А вот в июле средняя зарплата в гражданских вакансиях выросла на 500 грн и составила 20 500 грн.

Повышение зарплаты — это всегда актуальный вопрос, а особенно сейчас, когда некоторые медицинские услуги становятся платными. Так, с 1 января 2025 года все медицинские услуги, не входящие в программу медицинских гарантий, будут предоставляться за плату. Что и сколько будет стоить, рассказываем в новой статье:

% на депозиты. Как Как свидетельствуют данные Национального банка, средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в июле 2024 составили 10,7% годовых, что на 0,1 п.п. ниже, чем месяц назад. Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли до 1,1%.

В июне первые два места среди финучреждений с крупнейшими депозитными портфелями удерживали ПриватБанк (490,83 млрд грн) и Ощадбанк (201,4 млрд грн).

3075 бизнесов иностранцев. По По данным Опендатабот, с начала полномасштабной войны иностранцы в Украине основали 3075 компаний. В целом граждане из 101 страны мира открыли бизнес в Украине, несмотря на войну. Наибольшее количество компаний с иностранными владельцами занимается оптовой торговлей, операциями с недвижимым имуществом и компьютерным программированием.

Курс доллара. Ситуация на валютном рынке в течение прошлой недели оставалась очень спокойной, Ситуация на валютном рынке в течение прошлой недели оставалась очень спокойной, рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько. В первой его половине на фоне ослабления спроса и увеличения предложения валюты со стороны экспортеров гривна уверенно укреплялась. На этой неделе ожидается разнонаправленное курсовое движение как в безналичном, так и в наличном сегментах.

57 тыс. лицензий на перевозку грузов. На Едином государственном портале открытых данных data.gov.ua теперь На Едином государственном портале открытых данных data.gov.ua теперь доступны данные лицензионного реестра перевозчиков. Опубликованные данные содержат информацию о лицензиях, выданных с 2010 года.

Несколько новых услуг в Резерв+. Министерство обороны Министерство обороны планирует осенью запустить сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации в приложении Резерв+ для отдельных категорий военнообязанных. Еще Минобороны планирует запустить онлайн-рекрутинг на базе приложения.

Замминистра энергетики задержали на взятке. СБУ и НАБУ при содействии министра энергетики Украины СБУ и НАБУ при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его заместителем. Его обвиняют в получении взятки в размере 500 тысяч долларов. За эти деньги он обещал вывезти горнодобывающее оборудование из прифронтовой зоны. Его уже уволили с должности.

поставках некачественных аптечек почти на 60 миллионов. Также ГБР подозревает военных чиновников впочти на 60 миллионов.

выявили необоснованных активов более чем на 19 миллионов. Кроме того, сегодня ГБР сообщило , что у руководителя Госэкоинспекции Карпатского округаболее чем на 19 миллионов.

нанесли ущерб на 1,5 млрд, выделенных на оборону. По всей Украине разоблачили 28 служащих, которые, выделенных на оборону.

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