День финансов: ратификация Римского устава, изменения в пенсионной системе и порядке мобилизации — Finance.ua

День финансов: ратификация Римского устава, изменения в пенсионной системе и порядке мобилизации Сегодня 17:45

В среду, 21 августа, Finance.ua решил рассмотреть три сервиса, которые предлагают украинские банки для использования сбора средств. Об одном из них вы точно слышали, а вот о двух других широким массам известно гораздо меньше. Об этом говорится в новой статье:

Верховная Рада поддержала ратификацию Римского устава. Ратифицировав Римский Устав Международного уголовного суда (МУС), Украина Ратифицировав Римский Устав Международного уголовного суда (МУС), Украина сделала важный шаг на пути обеспечения международного правосудия и защиты своих граждан, в частности в части компенсации жертвам военных преступлений.

В МВФ объяснили, почему Украина должна увеличить налоги. Международные доноры Украины Международные доноры Украины будут воспринимать как важный сигнал прогресс в принятии налоговых изменений. В Международном валютном фонде считают нужным определенное повышение налогов в Украине.

Изменение пенсионной системы в Украине. Пенсии в Украине могут начислять иначе — в Кабмине хотят ввести накопительное пенсионное обеспечение, и соответствующий проект закона (№ 9212) из ​​Верховной Рады Пенсии в Украине могут начислять иначе — в Кабмине хотят ввести накопительное пенсионное обеспечение, и соответствующий проект закона (№ 9212) из ​​Верховной Рады вернули на доработку, а впоследствии правительство внесло в него рекомендованные поправки. Законопроект о пенсиях может быть внесен в парламент в сентябре.

С 1 июля Пенсионный фонд назначает еще ряд соцпособий. С 1 июля 2024 г. в соответствии с постановлением Кабмина от 27 декабря 2023 г. № 1396 расширены полномочия Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в части назначения и проведения некоторых видов выплат. О чем идет речь, С 1 июля 2024 г. в соответствии с постановлением Кабмина от 27 декабря 2023 г. № 1396 расширены полномочия Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в части назначения и проведения некоторых видов выплат. О чем идет речь, рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ.

Правительство изменило порядок мобилизации. Правительство внесло изменения в Порядок мобилизации военнообязанных, которые ухаживают или содержат больных или лиц с инвалидностью. Об этом говорится в Правительство внесло изменения в Порядок мобилизации военнообязанных, которые ухаживают или содержат больных или лиц с инвалидностью. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

Братья и сестры погибших и без вести пропавших получили отсрочку от мобилизации.

Как изменится порядок выплат для переселенцев в 2025 году. Правительство нарабатывает ряд видов поддержки для уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом Правительство нарабатывает ряд видов поддержки для уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщила в интервью Ukrinform министр социальной политики Оксана Жолнович.

Экспериментальный проект для переселенцев. Министерство социальной политики Министерство социальной политики начинает проведение экспериментального проекта, позволяющего предоставлять внутренне перемещенным пожилым людям и лицам с инвалидностью социальные услуги стационарного ухода и поддержанного проживания по принципу «деньги следуют за человеком».

Украинцы в Польше могут получить новое пособие. Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие. Граждане могут Украинцы в Польше могут получить новое денежное пособие. Граждане могут зарегистрироваться на участие в программе поддержки беженцев с статусом PESEL UKR.

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