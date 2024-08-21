День финансов: ратификация Римского устава, изменения в пенсионной системе и порядке мобилизации — Finance.ua

День финансов: ратификация Римского устава, изменения в пенсионной системе и порядке мобилизации
В среду, 21 августа, Finance.ua решил рассмотреть три сервиса, которые предлагают украинские банки для использования сбора средств. Об одном из них вы точно слышали, а вот о двух других широким массам известно гораздо меньше. Об этом говорится в новой статье:
Сервисы для сбора средств: что предлагают украинские банки
Верховная Рада поддержала ратификацию Римского устава. Ратифицировав Римский Устав Международного уголовного суда (МУС), Украина сделала важный шаг на пути обеспечения международного правосудия и защиты своих граждан, в частности в части компенсации жертвам военных преступлений.
В МВФ объяснили, почему Украина должна увеличить налоги. Международные доноры Украины будут воспринимать как важный сигнал прогресс в принятии налоговых изменений. В Международном валютном фонде считают нужным определенное повышение налогов в Украине.
Изменение пенсионной системы в Украине. Пенсии в Украине могут начислять иначе — в Кабмине хотят ввести накопительное пенсионное обеспечение, и соответствующий проект закона (№ 9212) из Верховной Рады вернули на доработку, а впоследствии правительство внесло в него рекомендованные поправки. Законопроект о пенсиях может быть внесен в парламент в сентябре.
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