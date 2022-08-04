День финансов: новый рекорд регистрации ФЛП, массовая приватизация с 1 сентября, размер реального прожиточного минимума — Finance.ua

День финансов: новый рекорд регистрации ФЛП, массовая приватизация с 1 сентября, размер реального прожиточного минимума Сегодня 17:50

Четверг, 4 августа. Какие банки готовы продавать безналичную валюту под депозит и повысят ли размер минимальной заработной платы в Украине?

Новый рекорд регистрации ФЛП. По данным Опендатабот, в начале июля зафиксирован новый рекорд по количеству По данным Опендатабот, в начале июля зафиксирован новый рекорд по количеству регистрации новых ФЛП — 5223 бизнеса. Это практически столько же, как было в последнюю неделю перед вторжением рф. Кроме того, количество вакансий в июле составило 38% от прошлогодних показателей. В то же время, несмотря на ситуацию в стране и рост цен, за год средняя зарплата по областям изменилась несущественно.

Валюта под депозит. В конце июля НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту населению при дальнейшем ее размещении на депозите от 3 месяцев. На данный момент только 4 банка предоставляют такую услугу. Только 2 из них готовы открыть депозит онлайн и без дополнительной комиссии за конвертацию валют. Что это за банки, В конце июля НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту населению при дальнейшем ее размещении на депозите от 3 месяцев. На данный момент только 4 банка предоставляют такую услугу. Только 2 из них готовы открыть депозит онлайн и без дополнительной комиссии за конвертацию валют. Что это за банки, читайте здесь

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Массовая приватизация. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября в Украине Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация . По его словам, малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу.

Банк Англии повысил учетную ставку. Центробанк Великобритании Центробанк Великобритании повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 1,75% и совершил самый большой скачок в ставке с 1995 года — регулятор ожидает, что в конце года страна войдет в рецессию.

Дефолт беларуси. Международное агентство S&P Global Ratings снизило Международное агентство S&P Global Ratings снизило суверенный кредитный рейтинг беларуси в иностранной валюте до SD/SD (ограниченный дефолт). Рейтинг снижен, поскольку правительство беларуси не выплатило купонный доход в размере около 23 млн долларов по еврооблигациям 2027 года, номинированным в долларах США.

Реальный прожиточный минимум. Министр социальной политики Оксана Жолнович заявляет, что Министр социальной политики Оксана Жолнович заявляет, что реальный прожиточный минимум в 2,6 раза больше фактического и составляет около 6,5 тыс. грн. По словам министра, правительство сейчас работает над наполнением бюджета, чтобы провести плановое повышение прожиточного минимума в декабре, поскольку он уже забюджетирован. Также министр рассказала о:

Размере минимальной заработной платы. Повышение минимальной зарплаты планировалось в октябре до 6,7 тыс. грн. По словам Жолнович, Министерству социальной политики выгодно повышение минимальной заработной платы, но необходимо консультироваться с работодателями, насколько это возможно и подъемно для них.

Повышении пенсионного возраста. У правительства Украины нет планов повышать пенсионный возраст. Все повышение уже прописано до 2028 года, оно и так происходит, но не возраста, а стажа. В зависимости от того, какой у человека страховой стаж, он может и выйти на пенсию.

Отмене ЕСВ. Министр выступает против отмены или сокращения Единого социального взноса. «Можно говорить о НДФЛ и обо всем остальном, но если мы уменьшим единый социальный взнос, мы сократим поддержку наших пенсионеров», — говорит Жолнович.

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