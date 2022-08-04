Поднимут ли в Украине размер минимальной заработной платы — ответ Минсоцполитики Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Поднимут ли в Украине размер минимальной заработной платы — ответ Минсоцполитики

Министерству социальной политики выгодно повышение минимальной заработной платы, но необходимо консультироваться с работодателями, насколько это возможно и подъемно для них.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Сегодня вопросы занятости, труда, в том числе и вопросы минимальной заработной платы, находятся в ведении Министерства экономики. Я могу прогнозировать, что мы будем соблюдать эти гарантии, но нам нужно будет проводить консультации с работодателями», — сказала Жолнович, отвечая на вопрос, состоится ли запланированное повышение минимальной зарплаты в октябре до 6,7 тыс. грн.

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По словам министра, минимальная зарплата, с одной стороны, является гарантией для людей, но с другой — это фискальный маркер, потому что с повышением увеличивается количество налогов.

«Для Министерства социальной политики увеличение минимальной заработной платы выгодно, потому что сразу увеличиваются отчисления в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и другие наши фонды. Но насколько это возможно и подъемно для работодателей — нужно консультироваться. Сегодня такое повышение заложено в бюджете, и если этого не изменить, то оно будет выполняться. Будет ли внесен проект изменений в бюджет с тем, чтобы заморозить эту цифру, я еще не знаю», — отметила она.

Что касается повышения минимальной зарплаты в следующем году, министр заявила, что это вопрос взаимодействия и разговора с бизнесом.

«Если мы будем понимать, что бизнесу очень тяжело и они „не потянут“ серьезного увеличения, то мы будем искать возможности повышать социальные стандарты другими способами. В частности, так, как это делаем сейчас в сотрудничестве с международными организациями и дополнительными выплатами», — констатировала Жолнович.

Справка Finance.ua:

минимальная зарплата с 1 января 2022 составляет 6,5 тыс. грн, а с 1 октября должна повыситься до 6,7 тыс. грн;

Минфин не видит возможности повышения минимальной заработной платы и предлагает в 2023 году оставить ее в размере 6700 грн.



до конца года планируется дважды проиндексировать пенсии и социальные выплаты.

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