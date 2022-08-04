Агентство S&P визнало дефолт білорусі — Finance.ua

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Агентство S&P визнало дефолт білорусі

Фондовий ринок
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Агентство S&P визнало дефолт білорусі
Агентство S&P визнало дефолт білорусі
Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило суверенний кредитний рейтинг білорусі в іноземній валюті до SD/SD (обмежений дефолт). Рейтинг випуску єврооблігацій 2027 рік знижений до D.
Про це повідомляє агентство S&P.
Рейтинг знижено, оскільки уряд білорусі не виплатив купонний дохід у розмірі близько 23 млн доларів за єврооблігаціями 2027 року, номінованими в доларах США.
«У встановлений термін, 29 червня 2022 року, уряд здійснив платіж у білоруських рублях, валюті, не передбаченій початковими умовами облігації, на рахунок, відкритий в одному з білоруських банків. З того часу влада намагається встановити альтернативні шляхи виплати доларового боргу», — йдеться в повідомленні.
За даними агентства, білорусь зіткнулася з технічними труднощами при виплаті боргу в іноземній валюті, який вона має перед деякими кредиторами, з початку російсько-українського військового конфлікту, а міжнародні санкції, що послідували за цим, позбавили або значно обмежили доступ білоруської влади до світової фінансової інфраструктури.
Канали оплати доларового боргу, включаючи єврооблігації, більше не доступні для уряду, відзначають в S&P.
Нагадаємо, в кінці червня росія опинилася в стані дефолту. Формально дефолт рф настав 26 червня, коли закінчився 30-денний пільговий період виплати 100 млн доларів відсотків за євробондами. До цього росія щосили намагалася проводити платежі за облігаціями на суму 40 млрд доларів з моменту свого вторгнення в Україну 24 лютого.
За матеріалами:
РБК-Україна
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