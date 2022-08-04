Шмигаль анонсував масову приватизацію з 1 вересня — Finance.ua

Шмигаль анонсував масову приватизацію з 1 вересня Вчора 11:12 — Казна та Політика

Шмигаль анонсував масову приватизацію з 1 вересня

З 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

«Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, Урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким», — зазначив очільник Уряду.

Водночас за словами Прем’єр-міністра, держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

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«Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу», — наголосив Денис Шмигаль.

Приватизація також дасть можливість розширити виробництво для аграріїв. У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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