Рада схвалила відновлення приватизації в Україні, зупиненої через війну — Finance.ua

Рада схвалила відновлення приватизації в Україні, зупиненої через війну Вчора 17:00 — Казна та Політика

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 7451 щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств. Обговорення документа тривало майже 3 години.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

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Свої голоси віддали за законопроект 233 народних депутатів.

Як повідомлялось, законопроект № 7451 дозволяє відновити приватизацію, яка була зупинена через війну. Він був розроблений депутатами спільно з Фондом держмайна.

До того ж законопроект № 7451 пропонує зробити приватизацію швидшою, при цьому зберігаючи прозорість усіх процедур.

Так, приватизація з моменту оголошення аукціону до підписання договору триватиме не більше двох місяців, а вся інформація про об’єкти приватизації буде доступна онлайн.

Також буде можливість підписання документів за допомогою електронного підпису.

Довідка Finance.ua:

Рада заборонила приватизацію оборонних підприємств, які виготовляють зброю.

Документ пропонує віднести до заборонених до приватизації підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань, Служби безпеки України.

Також законопроєктом пропонують виключити з об’єктів, які не підлягають приватизації, підприємства з виготовлення, ремонту технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю (у зв’язку з великим ринком приватних підприємств, які надають аналогічні товари).

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