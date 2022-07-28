Рада схвалила відновлення приватизації в Україні, зупиненої через війну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада схвалила відновлення приватизації в Україні, зупиненої через війну

Казна та Політика
316
Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 7451 щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств. Обговорення документа тривало майже 3 години.
Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.
Читайте також
Свої голоси віддали за законопроект 233 народних депутатів.
Як повідомлялось, законопроект № 7451 дозволяє відновити приватизацію, яка була зупинена через війну. Він був розроблений депутатами спільно з Фондом держмайна.
До того ж законопроект № 7451 пропонує зробити приватизацію швидшою, при цьому зберігаючи прозорість усіх процедур.
Так, приватизація з моменту оголошення аукціону до підписання договору триватиме не більше двох місяців, а вся інформація про об’єкти приватизації буде доступна онлайн.
Також буде можливість підписання документів за допомогою електронного підпису.

Довідка Finance.ua:

  • Рада заборонила приватизацію оборонних підприємств, які виготовляють зброю.
  • Документ пропонує віднести до заборонених до приватизації підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань, Служби безпеки України.
  • Також законопроєктом пропонують виключити з об’єктів, які не підлягають приватизації, підприємства з виготовлення, ремонту технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю (у зв’язку з великим ринком приватних підприємств, які надають аналогічні товари).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.