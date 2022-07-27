Рада заборонила приватизацію оборонних підприємств, які виготовляють зброю — Finance.ua
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Рада заборонила приватизацію оборонних підприємств, які виготовляють зброю

Казна та Політика
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Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 5397, який відносить до заборонених до приватизації підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що переббуває на озброєнні ЗСУ.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
«За» проголосували 227 нардепів.
Документ пропонує віднести до заборонених до приватизації підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань, Служби безпеки України.
Також законопроєктом пропонують виключити з об’єктів, які не підлягають приватизації, підприємства з виготовлення, ремонту технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю (у зв’язку з великим ринком приватних підприємств, які надають аналогічні товари).
За матеріалами:
Економічна Правда
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